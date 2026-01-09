Robuste Messing Spritze zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Ob zum Bewässern von Nutz-, Zier- oder Topfpflanzen oder zur Reinigung von Gartengeräten und -möbeln - der ergonomisch angepasste Handgriff ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und garantiert, dass sich auch längere Einsätze mühelos bewältigen lassen. Zudem bietet die Spritze weitere überzeugende Vorteile wie zum Beispiel die bedarfsgerechte Einstellung des Sprühbildes von Vollstrahl bis Sprühnebel. Neben hoher Bedienerfreundlichkeit und perfekter Funktionalität besticht die Gartenspritze auch durch attraktives Design. Kurz: Die ideale Lösung für ein rundum spritziges Gartenvergnügen. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel.