Lance d'arrosage en laiton
Buse en laiton particulièrement robuste pour l'arrosage des petites et moyennes surfaces. Poignée ergonomique en caoutchouc pour une manipulation facile. Réglage de la pulvérisation - du jet complet au brouillard de pulvérisation.
Design fonctionnel - Système clic - Bague caoutchouc renforcée : grip confortable pour une meilleure prise en main et une meilleure fixation - Réglage du jet : pour passer d'un jet atomisé à un jet puissant
Caractéristiques et avantages
Fait à partir de laiton
- Robustesse garantie
Éléments doux en plastique avec grip
- Pour un confort et une protection améliorés
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|laiton
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|103 x 36 x 36
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage