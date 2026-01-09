Multifunktions-Spritzpistole Plus
Vier Sprühbilder, drehbarer Komfortgriff und Membrantechnologie für tropfsichere Einsätze: Die Multifunktions-Spritzpistole Plus eignet sich ideal für die anspruchsvolle Bewässerung.
Anspruchsvolle Bewässerungsaufgaben bei Pflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen lassen sich mit der Multifunktions-Spritzpistole Plus ganz einfach erledigen. Die neuartige, von Kärcher entwickelte Membrantechnologie garantiert einen tropfsicheren Sprühkopf bei jedem Einsatz – auch während des Sprühbildwechsels. Bei Bedarf lässt sich die Membran an der Brausenscheibe herausnehmen und reinigen – damit immer das optimale Sprühergebnis erreicht wird. Der drehbare Griff, mit dem der arretierbare Auslöser nach vorne oder hinten gerichtet werden kann, ermöglicht individuellen Bedienkomfort. Darüber hinaus verfügt das Modell über 4 Sprühbilder: Brause, Punkt- und Flachstrahl sowie den feinen Sprühnebel. Dieser eignet sich zur sanften Bewässerung empfindlicher Pflanzen, während mit der Brause idealerweise Pflanzen- und Blumenbeete bewässert werden. Für kleinere Reinigungsarbeiten im Garten ist der Punktstrahl zu empfehlen. Und über das einhändig bedienbare Regulierventil kann die Wassermenge bedarfsgerecht angepasst werden. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Spezielle Membrantechnologie
- Sichert tropfsicheren Einsatz auch während des Sprühbildwechsels sowie nach dem Stopp des Wassers.
Drehbarer Griff
- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösegriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Vier auswählbare Sprühbilder mit Einrastfunktion: Brause, horizontaler Flachstrahl, Perlstrahl, Sprühnebel
- Für jedes Anwendungsgebiet das richtige Sprühbild.
Weichkunststoffelemente
- Für Rutschfestigkeit, mehr Komfort und zum Schutz vor Schäden.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Abnehmbare Brausenscheibe
- Zur Reinigung der Membran und von verstopften Düsen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|240 x 70 x 127
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 4
- Drehbarer Griff
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Weichkunststoffelemente
- Sprühbild: Sprühnebel
- Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Sprühbild: Brause
Multifunktions-Spritzpistole Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.