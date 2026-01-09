Multifunktions-Spritzpistolen Set Plus
Gemacht für vielfältige Bewässerungseinsätze im Garten: das Multifunktions-Spritzpistolenset inklusive Hahnanschluss sowie 2 Kupplungen mit Grip (eine davon mit Aqua Stop).
Ein Set für viele Bewässerungsaufgaben. Das Multifunktions-Spritzpistolenset passt sich den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Pflanzen an. Das Multifunktions-Spritzpistolen-Modell Plus (Nr. 2.645-269.0) bewässert tropfsicher und verfügt über 4 Sprühbilder: Brause, Punkt- und Flachstrahl sowie feiner Sprühnebel. Damit meistert die Multifunktions-Spritzpistole nicht nur Bewässerungs-, sondern auch leichte Reinigungsaufgaben. Der drehbare Griff mit arretierbarem Auslöser kann nach vorne oder hinten gerichtet werden und ermöglicht somit einen für Kärcher typischen individuellen Bedienkomfort. Darüber hinaus enthält das Set 2 hochwertige Universalkupplungen Plus mit Grip – eine inklusive Aqua Stop – sowie ein G3/4"-Hahnanschlussstück mit G1/2"-Reduzierstück. Dank praktischem Aqua Stop kommt es auch dann nicht zum Wasserdurchfluss, wenn die Spritze abgenommen wird und dabei der Wasserhahn geöffnet ist. Die Kupplungen sind außerdem für alle gängigen Gartenschlauchdurchmesser verwendbar. Übrigens: Spritzen und Kupplungen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Spezielle Membrantechnologie
- Sichert tropfsicheren Einsatz auch während des Sprühbildwechsels sowie nach dem Stopp des Wassers.
Drehbarer Griff
- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösegriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Vier auswählbare Sprühbilder mit Einrastfunktion: Brause, horizontaler Flachstrahl, Perlstrahl, Sprühnebel
- Für jedes Anwendungsgebiet das richtige Sprühbild.
Weichkunststoffelemente
- Für Rutschfestigkeit, mehr Komfort und zum Schutz vor Schäden.
Abnehmbare Brausenscheibe
- Zur Reinigung der Membran und von verstopften Düsen.
Aqua Stop
- Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Verspritzen.
Universalkupplungen (1/2", 5/8", 3/4")
- Passend zu allen gängigen Gartenschläuchen.
Klicksystem
- Passend zu allen bekannten Marken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|192 x 70 x 162
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 4
- Drehbarer Griff
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Weichkunststoffelemente
- Sprühbild: Sprühnebel
- Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Sprühbild: Brause
