Ein Set für viele Bewässerungsaufgaben. Das Multifunktions-Spritzpistolenset passt sich den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Pflanzen an. Das Multifunktions-Spritzpistolen-Modell Plus (Nr. 2.645-269.0) bewässert tropfsicher und verfügt über 4 Sprühbilder: Brause, Punkt- und Flachstrahl sowie feiner Sprühnebel. Damit meistert die Multifunktions-Spritzpistole nicht nur Bewässerungs-, sondern auch leichte Reinigungsaufgaben. Der drehbare Griff mit arretierbarem Auslöser kann nach vorne oder hinten gerichtet werden und ermöglicht somit einen für Kärcher typischen individuellen Bedienkomfort. Darüber hinaus enthält das Set 2 hochwertige Universalkupplungen Plus mit Grip – eine inklusive Aqua Stop – sowie ein G3/4"-Hahnanschlussstück mit G1/2"-Reduzierstück. Dank praktischem Aqua Stop kommt es auch dann nicht zum Wasserdurchfluss, wenn die Spritze abgenommen wird und dabei der Wasserhahn geöffnet ist. Die Kupplungen sind außerdem für alle gängigen Gartenschlauchdurchmesser verwendbar. Übrigens: Spritzen und Kupplungen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.