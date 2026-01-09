Spritzenset
Das optimale Einstiegsset mit Spritze, Hahnanschlussstück sowie 2 Kupplungen (eine inkl. Aqua Stop). Sofort einsatzbereit für die einfache Bewässerung des Gartens.
Das perfekte abgestimmte Spritzenset für Ihren Garten. Die Spritze eignet sich ideal für einfache Bewässerungsaufgaben. Dank stufenlos einstellbaren Sprühbildern kann die Wasserausbringung zwischen Kegel- und Punktstrahl nach Bedarf eingestellt werden. Damit lassen sich Blumen und Pflanzen bewässern, aber auch grobe Verschmutzungen rund um den Garten beseitigen. Wird die Spritze nicht benutzt, kann der Wasserdurchfluss an der Sprühdüse einfach zugedreht werden. Im Set enthalten sind weiterhin ein G3/4"-Hahnanschlussstück mit G1/2"-Reduzierstück sowie 2 robuste Schlauchkupplungen – eine davon mit Aqua Stop. Diese verhindert den Wasserdurchfluss am Ende des Gartenschlauchs auch bei aufgedrehtem Wasserhahn, beispielsweise bei Abnahme der Spritze. Übrigens: Spritzen und Kupplungen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Klein und kompakt
- Einfach in der Handhabung.
Aqua Stop
- Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Verspritzen.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Schlauchkupplungen (1/2", 5/8")
- Passend zu allen gängigen Gartenschläuchen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|131 x 36 x 36
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 2
- Selbstentleerungsfunktion
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Spritzenset Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.