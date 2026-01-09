Wandhalterung
Praktische Wandhalterung zur sicheren und sauberen Verstauung von Gießstäben sowie zur Verwendung als Gartendusche.
An der kompakten Wandhalterung lassen sich Gießstäbe perfekt fixieren und somit ideal als Gartenduschen nutzen. Aber auch zur sauberen und sicheren Verstauung von Gießstäben und Rohren an Innenwänden ist die Wandhalterung ideal. Geeignet ist die Wandhalterung für Rohrdurchmesser von 16 – 20 mm. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 16 - 20 mm
- Flexibel einsetzbar.
Lieferung inkl. Dübel und Schrauben
- Sofort startklar: Im Set sind alle systemrelevanten Teile enthalten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 86 x 146
Anwendungsgebiete
- Pool