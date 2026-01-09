An der kompakten Wandhalterung lassen sich Gießstäbe perfekt fixieren und somit ideal als Gartenduschen nutzen. Aber auch zur sauberen und sicheren Verstauung von Gießstäben und Rohren an Innenwänden ist die Wandhalterung ideal. Geeignet ist die Wandhalterung für Rohrdurchmesser von 16 – 20 mm. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.