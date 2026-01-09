Fixation murale pour lance avec extension
La fixation murale est l’accessoire idéal pour stocker facilement et proprement une lance d’arrosage avec extension. Elle permet également d’utiliser la lance en tant que douche de jardin.
Des lances d'arrosage peuvent être fixées sur le support mural compact et sont ainsi idéales comme douches de jardin. Le support mural est également parfait pour fixer de façon propre et sûre les lances d'arrosage et tuyaux sur les murs intérieurs. Le support mural convient pour des diamètres de tuyau compris entre 16 et 20 mm. Des chevilles et des vis sont incluses.
Caractéristiques et avantages
Utilisable en intérieur pour le rangement des lances d'arrosage avec extension et d'autres accessoires (diamètre du tube 16-20 mm)
- Utilisation flexible.
Livré avec chevilles et vis
- Prêt à l'emploi: tous les composants sont inclus pour le faire fonctionner
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 86 x 146
Domaines d'utilisation
- Piscine