Des lances d'arrosage peuvent être fixées sur le support mural compact et sont ainsi idéales comme douches de jardin. Le support mural est également parfait pour fixer de façon propre et sûre les lances d'arrosage et tuyaux sur les murs intérieurs. Le support mural convient pour des diamètres de tuyau compris entre 16 et 20 mm. Des chevilles et des vis sont incluses.