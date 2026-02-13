Akku-Gras- und Strauchschere GSH 4-4 Plus Battery Set

Der perfekte (Garten-)Helfer: Die akkubetriebene 2-in-1-Gras- und Strauchschere mit Wechselakku eignet sich ideal für das präzise Schneiden von Rasenkanten und den Formschnitt von Sträuchern

Präzision, die ihresgleichen sucht: Dank des 8 Zentimeter breiten Grasmessers der leichten Akku-Gras- und -Strauchschere GSH 4-4 Plus Battery Set, inklusive 4 V Battery Power-Wechselakku, haben Sie ab jetzt saubere Rasenkanten an Wegen, um Blumenbeete oder entlang Ihrer Terrasse. Für das Schneiden von Gartensträuchern sorgt das präzise 11 Zentimeter lange Strauchmesser. Weitere Features sind das schnelle werkzeuglose Wechseln der Messer mit nur einem Knopfdruck, die Halterungsöse im Strauchmesser zur platzsparenden Aufbewahrung sowie der Teleskopstiel als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten), der ein ermüdungsfreies und komfortables Schneiden der Rasenkanten ermöglicht.

Merkmale und Vorteile
Akku-Gras- und Strauchschere GSH 4-4 Plus Battery Set: Werkzeugloser Messerwechsel
Werkzeugloser Messerwechsel
Müheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser durch Schnellwechselsystem.
Akku-Gras- und Strauchschere GSH 4-4 Plus Battery Set: Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
Erzielen exakte Ergebnisse.
Akku-Gras- und Strauchschere GSH 4-4 Plus Battery Set: Ergonomisches Griffdesign
Ergonomisches Griffdesign
Für angenehmen Halt auch bei bei längeren Arbeiten.
Halterungsöse
  • Zum platzsparenden Verstauen.
Sicherheitsschalter
  • Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Gras- und Strauchschere.
4 V Kärcher Battery Power-Akku im Lieferumfang enthalten
  • Maximale Flexibilität und Laufzeitverlängerung durch zusätzlichen Akku.
  • Langlebig, sicher und leistungsstark dank Li-Ion-Zelle.
  • Kompatibel mit allen Kärcher 4 V Battery Power-Geräten.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 4-V-Akkuplattform
Schnittlänge Strauchmesser (cm) 11
Zahnabstand Strauchmesser (mm) 8
Schnittbreite Grasmesser (cm) 8
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) nom. 3.6 - 3.7 - max. 4.2
Kapazität (Ah) 2.5
Anzahl benötigter Akkus (Stück) 1
Leistung je Akkuladung - Strauchschnitt * (m) max. 450 (2,5 Ah)
Leistung je Akkuladung - Grasschnitt (m) max. 600 (2,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung ** (min) max. 60 (2,5 Ah)
Akkuladezeit mit Power-Ladegerät 80 % / 100 % (min) 130 / 150
Ladestrom (A) 1
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 392 x 81 x 132

* Laufende Meter Schwertlänge /
** Anwendung mit Grasmesser

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
  • Strauchmesser
  • Grasmesser
  • Messerschutz

Ausstattung

  • Akku: 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
  • Ladegerät: 4 V Battery Power-Ladegerät (1 Stück)
  • Aufhängeöse
Anwendungsgebiete
  • Rasenkanten
  • Sträucher
  • Büsche
GSH 4-4 Plus Battery Set Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

