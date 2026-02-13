Akku-Gras- und Strauchschere GSH 4-4 Plus Battery Set
Der perfekte (Garten-)Helfer: Die akkubetriebene 2-in-1-Gras- und Strauchschere mit Wechselakku eignet sich ideal für das präzise Schneiden von Rasenkanten und den Formschnitt von Sträuchern
Präzision, die ihresgleichen sucht: Dank des 8 Zentimeter breiten Grasmessers der leichten Akku-Gras- und -Strauchschere GSH 4-4 Plus Battery Set, inklusive 4 V Battery Power-Wechselakku, haben Sie ab jetzt saubere Rasenkanten an Wegen, um Blumenbeete oder entlang Ihrer Terrasse. Für das Schneiden von Gartensträuchern sorgt das präzise 11 Zentimeter lange Strauchmesser. Weitere Features sind das schnelle werkzeuglose Wechseln der Messer mit nur einem Knopfdruck, die Halterungsöse im Strauchmesser zur platzsparenden Aufbewahrung sowie der Teleskopstiel als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten), der ein ermüdungsfreies und komfortables Schneiden der Rasenkanten ermöglicht.
Merkmale und Vorteile
Werkzeugloser MesserwechselMüheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser durch Schnellwechselsystem.
Lasergeschnittene und diamantgeschliffene MesserErzielen exakte Ergebnisse.
Ergonomisches GriffdesignFür angenehmen Halt auch bei bei längeren Arbeiten.
Halterungsöse
- Zum platzsparenden Verstauen.
Sicherheitsschalter
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Gras- und Strauchschere.
4 V Kärcher Battery Power-Akku im Lieferumfang enthalten
- Maximale Flexibilität und Laufzeitverlängerung durch zusätzlichen Akku.
- Langlebig, sicher und leistungsstark dank Li-Ion-Zelle.
- Kompatibel mit allen Kärcher 4 V Battery Power-Geräten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|4-V-Akkuplattform
|Schnittlänge Strauchmesser (cm)
|11
|Zahnabstand Strauchmesser (mm)
|8
|Schnittbreite Grasmesser (cm)
|8
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|nom. 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung - Strauchschnitt * (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Leistung je Akkuladung - Grasschnitt (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung ** (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Power-Ladegerät 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Ladestrom (A)
|1
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Laufende Meter Schwertlänge /
** Anwendung mit Grasmesser
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Strauchmesser
- Grasmesser
- Messerschutz
Ausstattung
- Akku: 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 4 V Battery Power-Ladegerät (1 Stück)
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasenkanten
- Sträucher
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
GSH 4-4 Plus Battery Set Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.