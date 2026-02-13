Cisaille à gazon et à arbustes à batterie GSH 4-4 Plus Battery Set
L'alliée idéale (au jardin) : la cisaille à gazon et à arbustes 2 en 1 sans fil avec batterie interchangeable est parfaite pour tailler avec précision les bordures de pelouse et sculpter les arbustes.
Précision inégalée : avec une largeur de 8 centimètres, le couteau à gazon de la cisaille à gazon et à arbustes sans fil GSH 4-4 Plus Battery Set légère avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V assure la netteté des bordures de pelouse le long des allées de jardin, terrasses ou parterres de fleurs. Le taille-buissons d'une longueur de 11 centimètres permet de sculpter avec précision les buissons de votre jardin. L'appareil a également d'autres caractéristiques comme le changement rapide et sans outil des couteaux par simple appui sur un bouton, l'œillet de suspension sur le taille-buissons pour un rangement peu encombrant ainsi que le manche télescopique en option (non inclus) pour une coupe confortable et sans effort des bordures de pelouse.
Caractéristiques et avantages
Changement des couteaux sans outilsPermutation simple entre le couteau à gazon et le taille-buissons avec le système de changement rapide.
Lames découpées au laser et affûtées au diamantPermettent d'obtenir des résultats précis.
Design ergonomique de la poignéePour une agréable prise en main, même pendant les interventions prolongées.
Œillet de suspension
- Pour un rangement peu encombrant.
Interrupteur de sécurité
- Empêche tout démarrage accidentel de la cisaille à herbe et à arbustes.
Batterie Kärcher Battery Power 4 V incluse
- Flexibilité maximale et autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire.
- Durable, fiable et performant grâce à la cellule Li-Ion.
- Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4
|Longueur de coupe taille-buissons (cm)
|11
|Entredent taille-buissons (mm)
|8
|Largeur de coupe couteau à herbe (cm)
|8
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|nominale 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Capacité (Ah)
|2.5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Rendement par charge de la batterie – coupe d'arbustes * (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – coupe de gazon (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie ** (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec chargeur haute performance 80 %/ 100 % (min)
|130 / 150
|Courant de charge (A)
|1
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|2.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|392 x 81 x 132
* Longueur de lamier mètres courants /
** Application avec couteau à gazon
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Taille-buissons
- Couteau à herbe
- Protection des pointes
Équipement
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur Battery Power 4 V (1 pièce)
- OEillet de suspension
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Bordures de pelouse
- Arbustes
- Buissons
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange GSH 4-4 Plus Battery Set
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.