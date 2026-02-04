Akku-Heckenschere HGE 18-50 Battery Set
Inklusive Akku und Schnellladegerät: die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery Set. Ihr um 180° drehbarer Griff und der Schnittgutkehrer garantieren einen komfortablen Heckenschnitt.
Schluss mit müden Schultern und Armen bei der Arbeit: Dank des um 180° drehbaren Handgriffs ermöglicht die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery Set eine jederzeit bequeme Arbeitsposition, zum Beispiel beim Vertikalschnitt. Darüber hinaus ist die Akku-Heckenschere mit vielen praktischen Funktionen ausgestattet. Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung beispielsweise verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts. Die Sägefunktion macht das Schneiden dickerer Äste mühelos möglich. Und der aufsetzbare Schnittgutkehrer transportiert den Heckenschnitt, der sonst in der Hecke landen würde, direkt auf den Boden. Das Messer der Akku-Heckenschere ist diamantgeschliffen und hinterlässt so ein präzises Schnittergebnis. Dank des zusätzlichen Messerspitzenschutzes mit integrierter Aufhängeöse lassen sich sowohl Beschädigungen an Gebäuden und Böden als auch am Messer selbst vermeiden – und das Gerät kann platzsparend an der Wand aufgehängt werden. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
Drehbarer HandgriffDer Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitsposition.
SchnittgutkehrerBefördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.
SägefunktionBesonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
- Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung an der Wand.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|50
|Zahnabstand (mm)
|22
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2700
|Schneidmessertyp
|Gestanzt, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrom (A)
|2.5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
Ausstattung
- Handgriff: Drehbar
- Sägefunktion
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
HGE 18-50 Battery Set Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.