Akku-Heckenschere HGE 3-18
Ausgestattet mit einem drehbaren Griff und praktischem Schnittgutkehrer: die Akku-Heckenschere HGE 3-18 mit 50 cm Schnittlänge für komfortables, sicheres und präzises Arbeiten.
Präzision und Komfort für Ihren Garten: Erleben Sie effizientes Heckenschneiden mit der 18 V Heckenschere HGE 3-18. Der um 90° drehbare Griff ermöglicht bequeme Vertikalschnitte und passt sich optimal an Ihre individuellen Arbeitsbedingungen an. Mit einer Schnittlänge von 50 Zentimetern und einem Zahnabstand von 22 Millimetern gewährleistet das diamantgeschliffene Messer stets präzise und saubere Ergebnisse bei jeder Anwendung. Selbst das Durchtrennen von dickeren Ästen stellt dank der integrierten Sägefunktion kein Problem dar. Für eine leichtere Beseitigung befördert der einfach anzubringende Schnittgutkehrer beim horizontalen Schneiden die abgeschnittenen Äste direkt auf den Boden. Zudem schützt der Führungsschutz das Messer zuverlässig vor Beschädigungen und erleichtert das Schneiden entlang von Mauern oder Gebäuden. Nach getaner Arbeit lässt sich die Heckenschere dank der integrierten Aufhängeöse platzsparend verstauen. Ein im Lieferumfang enthaltener Messerschutz dient der sicheren Aufbewahrung und bietet eine optimale Verstaumöglichkeit für den Schnittgutkehrer.
Merkmale und Vorteile
Drehbarer HandgriffErmöglicht komfortables Arbeiten beim Heckenschneiden. Der Handgriff ist um jeweils 90° nach links und rechts drehbar und daher für Links- und Rechtshänder geeignet.
SchnittgutkehrerBefördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.
SägefunktionBesonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
Aufhängeöse
- Für eine platzsparende Aufbewahrung besitzt das Gerät eine im Griff integrierte Aufhängeöse.
Messerschutz
- Einfach anzubringen, für einen sicheren Transport zur Einsatzstelle und zur sicheren Lagerung der Heckenschere.
- Der Schnittgutkehrer kann zum Transport oder zur Lagerung auf dem Messerschutz angebracht werden.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in 18 V Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|50
|Zahnabstand (mm)
|22
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2450
|Schneidmessertyp
|Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|921 x 193 x 185
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
Ausstattung
- Handgriff: Drehbar
- Sägefunktion
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
HGE 3-18 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.