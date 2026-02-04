Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery
Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.
Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Äste kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet. Im Lieferumfang enthalten sind: Akku-Kettensäge, Schwert, Kette, Schwertschutz und eine Ölflasche.
Merkmale und Vorteile
Werkzeuglose KettenspannungMüheloses Spannen der Kette per Drehknopf.
Automatische KettenschmierungFür einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.
RückschlagschutzKette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.
Krallenanschlag
- Sichere Führung und präzise Schnitte durch Fixieren der Kettensäge am Schnittgut.
Erstklassige Geschwindigkeit
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 21 m/s – für schnelle Schnittarbeit.
Vielfältiger Anwendungseinsatz
- 35 Zentimeter langes Sägeblatt – ideal für alle klassischen Anwendungsgebiete.
Sicherheitsentriegelung
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Kettensäge.
Transparenter Öltank
- Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster jederzeit kontrolliert werden.
Bürstenloser Motor
- Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Führungsschiene (cm)
|35
|Kettengeschwindigkeit (m/s)
|21
|Kettenteilung
|3/8" LP
|Treibgliedstärke
|1,1 mm / 0,043"
|Anzahl der Treibglieder
|52
|Öltank Kapazität (ml)
|190
|Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))
|104
|Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3.6
|Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|4.9
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Leistung je Akkuladung * (Schnitte)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø Äste: 10 cm
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Führungsschiene
- Sägekette
- Ölflasche
Ausstattung
- Kettenschutz
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse
- Ölstandsanzeige
Anwendungsgebiete
- Äste
- Brennholz
- Bäume
CNS 36-35 Battery Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.