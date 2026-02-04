Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set

Inklusive Akku und Ladegerät: der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set für die oberflächliche Moos- und Unkrautentfernung. Ideal geeignet für Wege, Terrassen und Einfahrten.

Endlich rücken- und knieschonend lästiges Moos und Unkraut beseitigen: mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set. Im Set sind Akku und Ladegerät bereits enthalten. Dank des innovativen Bürstenkonzepts mit werkzeuglosem Wechselsystem haben oberflächliches Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse auf gepflasterten Wegen und Terrassen rund ums Haus keine Chance mehr und lassen sich mühelos entfernen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen.

Merkmale und Vorteile
Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set: Innovative Nylonbürste
Innovative Nylonbürste
Speziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut.
Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set: Unterstützende Führungshilfe
Unterstützende Führungshilfe
Die um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung.
Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set: Werkzeugloser Borstenwechsel
Werkzeugloser Borstenwechsel
Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.
Schwenkbarer Reinigungskopf
  • Winkel kann individuell an unterschiedliche Reinigungssituationen und Körpergrößen angepasst werden.
Aluminium-Teleskopstiel
  • Ermöglicht eine aufrechte Arbeitshaltung bei unterschiedlichen Körpergrößen.
Ergonomisches Griffdesign
  • Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung.
In den Griff integrierte Aufhängeöse
  • Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
  • Garantiert maximale Mobilität und Flexibilität.
  • Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
  • Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Bürstendrehzahl (U/min) 2300 - 2800
Bürstendurchmesser (mm) 180
Borstenmaterial Nylon
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Kapazität (Ah) 2.5
Leistung je Akkuladung (m²) max. 15 (2,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) ca. 15 (2,5 Ah)
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min) 300
Ladestrom (A) 0.5
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1320 x 230 x 380

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
  • Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
  • Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
  • Borstenband: 2 Stück

Ausstattung

  • Spritzschutz
  • Parkposition
  • Aluminium-Teleskopstiel
  • Aufhängeöse
  • Sicherheitsschalter
Anwendungsgebiete
  • Moos
  • Unkraut
  • Steinoberflächen
WRE 18-55 Battery Set Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

