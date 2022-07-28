Das Kärcher Versprechen
Bei Kärcher wissen wir, was Sie von Ihrem Hochdruckreiniger erwarten: höchste Qualität, Topleistung und optimalen Support über die gesamte Nutzungsdauer. Bei allem, was wir tun, steht die Erfüllung dieser Anforderungen im Mittelpunkt. Kärcher macht den Unterschied – überzeugen Sie sich davon.
Willkommen im Home of WOW
Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Entscheiden Sie sich für Reinigungslösungen, die Sie hinsichtlich Leistung, Qualität, Nachhaltigkeit und Vielfalt begeistern werden. Bring back the WOW.
Technologie, die Sie weiterbringt
Kärcher Hochdruckreiniger machen Sie zum Experten für alle Reinigungsaufgaben am Haus, im Garten, auf der Terrasse oder am Auto. Damit Sie Ihre Arbeiten so schnell und effizient wie möglich erledigen können, arbeiten wir kontinuierlich an neuen Lösungen und der Verbesserung unserer Geräte.
Qualität, die man sehen und fühlen kann
Kärcher Hochdruckreiniger haben ihre Wurzeln im professionellen Anwendungsbereich. Davon profitieren private Anwender bis heute, denn hinsichtlich Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Anwendungsfreundlichkeit und Design setzen unsere Geräte den Massstab. Die sprichwörtliche Kärcher Qualität ist auch der Grund, warum wir aus Vergleichstests immer wieder als Sieger hervorgehen.
Erfahrung, die Vertrauen schafft
1984 brachte Kärcher den ersten tragbaren Hochdruckreiniger HD 555 für Privathaushalte auf den Markt – ein Meilenstein der Reinigungsgeschichte. Mit immer neuen Innovationen sichern wir uns die Position als Marktführer seither nachhaltig und setzen neue Standards für effiziente Hochdruckreinigung.
Eine nachhaltige Art zu handeln
Ökologie und Klimaschutz sind ein wesentlicher Teil unseres Handelns. Seit Jahren setzen wir uns immer neue Ziele, um unser Unternehmen konsequent effizienter und ressourcenschonender zu machen und um unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.
Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsziele 2025 haben wir weitreichende Massnahmen hinsichtlich CO2-neutraler Produktion, dem Einsatz von recycelten Kunststoffen und der Reduktion von Kunststoffverpackungsabfall eingeleitet.
Produkte, die alle Ihre Reinigungsherausforderungen meistern
Ob Sie nur gelegentlich zum Hochdruckreiniger greifen oder jedes Wochenende: Bei uns finden Sie das Gerät, das Sie brauchen – und das passende Zubehör gleich mit. Sie werden schnell feststellen: Für Sie und Ihren Kärcher ist keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig!
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.