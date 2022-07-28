Das Kärcher Versprechen

Bei Kärcher wissen wir, was Sie von Ihrem Hochdruckreiniger erwarten: höchste Qualität, Topleistung und optimalen Support über die gesamte Nutzungsdauer. Bei allem, was wir tun, steht die Erfüllung dieser Anforderungen im Mittelpunkt. Kärcher macht den Unterschied – überzeugen Sie sich davon.

Home of WOW – Das Kärcher Versprechen

Willkommen im Home of WOW

Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Entscheiden Sie sich für Reinigungslösungen, die Sie hinsichtlich Leistung, Qualität, Nachhaltigkeit und Vielfalt begeistern werden. Bring back the WOW.

Technologie, die Sie weiterbringt

Kärcher Hochdruckreiniger machen Sie zum Experten für alle Reinigungsaufgaben am Haus, im Garten, auf der Terrasse oder am Auto. Damit Sie Ihre Arbeiten so schnell und effizient wie möglich erledigen können, arbeiten wir kontinuierlich an neuen Lösungen und der Verbesserung unserer Geräte.

Hochdruckreiniger entdecken

Unerreicht schnell und sparsam

Kärcher macht den Unterschied. Freuen Sie sich auf mehr Leistung bei weniger Verbrauch und auf längere Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Bestes Beispiel ist die patentierte Kärcher Düsentechnologie bei unserem Dreckfräser: Der rotierende Hochdruckstrahl kombiniert die Kraft eines Punktstrahls mit der Flächenleistung eines Flachstrahls. Durch die einzigartige Technologie dominiert der Kärcher Dreckfräser im Wettbewerbsvergleich und ermöglicht dank höchster Abtragsleistung eine schnellere und effizientere Reinigung.

Überragend leistungsstark

Im Wettbewerbsvergleich zeichnen sich unsere Geräte durch deutlich höhere Abtragsleistung und Reinigungseffizienz aus. Im Klartext: Die Reinigung geht schneller vonstatten und spart bis zu 50 Prozent Zeit und damit auch bis zu 50 Prozent Energie und Wasser*.

 

Kärcher vs. Wettbewerb: durchschnittliche Einsparung**

In der Praxis sparen Sie mit unseren Geräten pro Jahr bei einer angenommenen zu reinigenden Fläche von 175 Quadratmetern:

  • die Energiemenge für 15 Waschmaschinengänge
  • die Wassermenge für 11 Wannenbäder oder 22 Duschvorgänge
  • die Zeit, um 6 Folgen Ihrer Lieblingsserie anzuschauen

 

* mit unserem Dreckfräser im Vergleich zu den Top-Wettbewerbern in Europa.

** Vergleichswerte: Waschmaschinengang 0,34 kWh, Badewanne 150 l, Duschvorgang 72 l, Serienfolge 45 min.

Bis zu 50 Prozent Zeit-, Wasser- und Energieersparnis

Immer gut gekühlt

Mit innovativer wassergekühlter Motortechnik setzt Kärcher Standards bei Hochdruckreinigern für Privatanwender*. Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, umfliesst es das Motorengehäuse und sorgt so für eine konstante Kühlung. Der Vorteil: Der Motor besticht durch besondere Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

* Gilt für ausgewählte Geräte der Klassen K 4 – K 7 mit wassergekühltem Asynchronmotor.

 

Hochleistungspumpen „Made by Kärcher“

Weil die Pumpe das Herzstück eines Hochdruckreinigers ist, überlassen wir nichts dem Zufall: Die verschiedenen, an die jeweiligen Leistungsklassen unserer Geräte angepassten Pumpen entwickeln und fertigen wir allesamt selbst. Dabei setzen wir auf sorgfältig ausgewählte Hochleistungswerkstoffe, mit dem Ziel, die Optimierung des Materialeinsatzes und die Langlebigkeit der Pumpen in den Fokus zu stellen.

Massgeschneiderte Motor- und Pumpenlösungen

Qualität, die man sehen und fühlen kann

Kärcher Hochdruckreiniger haben ihre Wurzeln im professionellen Anwendungsbereich. Davon profitieren private Anwender bis heute, denn hinsichtlich Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Anwendungsfreundlichkeit und Design setzen unsere Geräte den Massstab. Die sprichwörtliche Kärcher Qualität ist auch der Grund, warum wir aus Vergleichstests immer wieder als Sieger hervorgehen.

Hochdruckreiniger entdecken

Zuverlässige Markenqualität

Seit über 85 Jahren steht der Name Kärcher für Qualität und Innovation „Made in Germany“. Unsere weltweit 1'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung arbeiten Tag für Tag daran, dass dies so bleibt. Wir entwickeln unsere Hochdruckreiniger selbst und fertigen sie in eigenen Werken nach höchsten Produktionsstandards. Dazu gehören

  • regelmässige Audits und stetige Optimierungen der Fertigungsprozesse
  • die Sicherstellung unserer hohen Qualitätsstandards entlang der gesamten Beschaffungs- und Fertigungskette

Unser Qualitätsmerkmal „Engineered in Germany“ wird ergänzt durch die starke Einbindung weltweiter Entwicklungen zur Erfüllung von lokalen Kundenanforderungen (local for local).

German quality, gebaut in unseren eigenen Werken

Qualität ist kein Zufall

Bereits in der Fertigungsphase prüfen wir die Qualität unserer verwendeten Materialien und Komponenten auf Herz und Nieren. Bevor Kärcher Hochdruckreiniger und Zubehöre die Werke verlassen, werden sie zu 100 Prozent auf Funktion und Leistung getestet. Ausserdem führen wir stichprobenartig Haltbarkeitstests durch, die härteste Beanspruchung simulieren. Wozu das alles? Damit Sie ein perfektes Produkt erhalten, das Ihre hohen Erwartungen restlos erfüllt.

Das Bild zeigt den automatischen Test des Sprühbilds von Hochdruckdüsen. Farbiges Licht macht den Wasserstrahl für Kameras besser sichtbar.

Hundertprozentige Qualitätsprüfung aller Geräte und Zubehörteile

Wir lassen Sie nicht lange warten

Bei unseren Ersatzteilen garantieren wir Ihnen kompromisslose Qualität und eine lange Verfügbarkeit. So ist sichergestellt, dass Ihr Hochdruckreiniger auch nach mehreren Jahren im Einsatz bei einer Störung nicht ausgedient hat. Über 95 Prozent unserer Ersatzteile sind täglich verfügbar, damit Sie Ihre Reinigungsaufgaben zügig fortführen können.

Und wenn es doch mal zum Reparaturfall kommt: Geben Sie Ihren Kärcher in die besten Hände – einfache Beauftragung über unseren Reparaturservice.

Langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Erfahrung, die Vertrauen schafft

1984 brachte Kärcher den ersten tragbaren Hochdruckreiniger HD 555 für Privathaushalte auf den Markt – ein Meilenstein der Reinigungsgeschichte. Mit immer neuen Innovationen sichern wir uns die Position als Marktführer seither nachhaltig und setzen neue Standards für effiziente Hochdruckreinigung.

Hochdruckreiniger entdecken

Von Anfang an innovativ

Das Leben der Menschen einfacher, effizienter und schöner machen – so lautet unser Anspruch und unsere Verpflichtung seit der Unternehmensgründung im Jahre 1935. Schon unser Gründer Alfred Kärcher verfolgte das Ziel, immer neue Lösungen für jede Herausforderung zu finden. Diesen Innovationsgeist haben wir uns bis heute bewahrt. Unsere weltweit 1'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung arbeiten Tag für Tag an immer effizienteren und nachhaltigeren Technologien.

Unsere Innovationskraft spiegelt sich auch bei Hochdruckreinigern für Privatanwender in zahlreichen Auszeichnungen zu den Bereichen Innovation, Technik und Design wider.

Pionier und Marktführer in der Reinigungstechnologie

Mit dem HD 555 hat alles begonnen

1984 stellt Kärcher den weltweit ersten tragbaren Hochdruckreiniger für Privathaushalte vor. Das Motto „Mit Hochdruck reinigen – wie die Profis“ überzeugt und legt mit dem HD 555 den Grundstein für das erfolgreiche Endkundengeschäft. Es folgten zahlreiche weitere Meilensteine, die dafür sorgten, dass seit 1984 weltweit über 100 Millionen Hochdruckreiniger für Privatanwender verkauft werden konnten.

 

Unsere Meilensteine

  • 1984: Erster Hochdruckreiniger für den Privathaushalt

  • 1991: Erster aufrechter Hochdruckreiniger

  • 2009: Erster leiser Hochdruckreiniger

  • 2010: Erster Einsatz wassergekühlter Motoren in grosser Stückzahl

  • 2016: Erster Hochdruckreiniger mit Display

  • 2021: Erster Hochdruckreiniger mit Bluetoothverbindung
Die Erfolgsgeschichte

Kärcher – der Innovationsweiterführer

Bei Kärcher steckt der Innovationsgeist in der Unternehmens-DNA. Unsere Marktführerschaft wird untermauert von weltweit über 170 aktiven, eingetragenen Patenten und Designs – allein bei Hochdruckreinigern für den Privatanwender.

Weltweit über 700 Patente allein bei Hochdruckreinigern

Eine nachhaltige Art zu handeln

Ökologie und Klimaschutz sind ein wesentlicher Teil unseres Handelns. Seit Jahren setzen wir uns immer neue Ziele, um unser Unternehmen konsequent effizienter und ressourcenschonender zu machen und um unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsziele 2025 haben wir weitreichende Massnahmen hinsichtlich CO2-neutraler Produktion, dem Einsatz von recycelten Kunststoffen und der Reduktion von Kunststoffverpackungsabfall eingeleitet.

Hochdruckreiniger entdecken

Investition in den Wertstoffkreislauf

Bei der Entwicklung unserer Geräte achten wir auf höchste Effizienz. Dazu gehört die stetige Reduktion des Materialeinsatzes. Zudem verzichten wir zunehmend auf die Verwendung von Neukunststoffen – Ziel ist es, bis 2025 den Anteil an Recyclingkunststoffen in unseren Home & Garden-Hochdruckreinigern auf bis zu 50 Prozent zu erhöhen.

Kontinuierliche Reduzierung von neuen Kunststoffen in der Produktion

Aus Alt wird Kärcher

Der zunehmende Verzicht auf Neukunststoff betrifft auch unser Zubehör: Schon heute bestehen die Rohre ausgewählter Strahlrohre aus Geweben zurückgeführter Airbags und Restmaterialien aus deren Produktion, weiterverarbeitet zu einem widerstandsfähigen Material – und damit zu 100 % aus Recyclingkunststoff. Dadurch können CO₂-Emissionen, Wasserverbrauch und der Einsatz von nicht erneuerbaren Energien signifikant reduziert werden.

Verwendung von bis zu 100 Prozent recyceltem Kunststoff für Zubehörteile

Nachhaltigkeit mitdenken

Bei Kärcher spielen Nachhaltigkeitsaspekte bereits in der Entwicklung unserer Hochdruckreiniger eine wichtige Rolle. Hier haben wir schon einiges erreicht, sind aber noch lange nicht am Ziel. Deshalb werden wir die Themen Schadstoffreduktion und Kreislaufwirtschaft konsequent vorantreiben, durch die Weiterentwicklung in unterschiedlichen Bereichen: Design for Recycling (Recyclingfähigkeit), Design from Recycling (Einsatz von Recyclingkunststoffen), Reparierbarkeit und Langlebigkeit der Produkte.

Intensive Bestrebungen um Wiederverwertbarkeit, Reparierbarkeit und Langlebigkeit

Produkte, die alle Ihre Reinigungsherausforderungen meistern

Ob Sie nur gelegentlich zum Hochdruckreiniger greifen oder jedes Wochenende: Bei uns finden Sie das Gerät, das Sie brauchen – und das passende Zubehör gleich mit. Sie werden schnell feststellen: Für Sie und Ihren Kärcher ist keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig!

Hochdruckreiniger entdecken

Formvollendete Funktionalität

Bei der Gestaltung unserer Produkte hören wir intensiv auf unsere Kunden: Im Rahmen regelmässiger Untersuchungen fragen wir ihre Wünsche und Bedürfnisse ab und lassen die Ergebnisse in die Entwicklung einfliessen. Darüber hinaus zeichnen sich unsere Hochdruckreiniger stets durch einen einmaligen Wiedererkennungswert aus – ihr Design richtet sich an den Charakteristika „kraftvoll, geradlinig und erfrischend“ aus und bezeichnet damit Produkte, die einfach zu handhaben sind, durch clevere Lösungen glänzen und das beste Reinigungsergebnis auf dem Markt erzielen.

Einzigartiges Design, angepasst an die Kundenbedürfnisse

Ihre Aufgabe ist unser Auftrag

So unterschiedlich die Menschen, so vielfältig sind auch ihre Lebensumstände und damit ihre Reinigungsanforderungen. Deshalb steht bei allem, was wir tun, immer eines im Vordergrund: Ihnen genau den Hochdruckreiniger zu bieten, den Sie für Ihre individuellen Reinigungsansprüche brauchen – seien diese auch noch so speziell. 

Smart Control

Hightech-Hochdruckreiniger mit Integration der Home & Garden App, Bluetooth und cleveren Ausstattungsdetails wie der Smart Control-Pistole und dem 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr.

Power Control

Viel Power, die Unterstützung der Home & Garden App und starke Tools wie die Power Control-Pistole mit Display oder das Vario Power-Strahlrohr machen mit diesen Geräten schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel.

Compact

Wer’s mobil und kompakt mag, findet hier den optimalen Helfer. Braucht wenig Platz, lässt sich gut verstauen und ist immer schnell zur Hand. Mit cleverer, integrierter Schlauchaufbewahrung.

Silent

Geräte mit dem innovativen Silent-Feature reduzieren die wahrgenommene Lautstärke im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse um 50 Prozent. So kann mit Hochdruck gereinigt werden, ohne andere zu stören.

Battery

Für kleinere Reinigungsarbeiten überall dort, wo gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Kabellos komfortabel, mobil und flexibel. Und mit ganz schön viel Power, wenn es darauf ankommt.

Hier ist für jeden was dabei

Mit unserem stetig wachsenden Zubehörprogramm eröffnen wir immer neue Anwendungsfelder. Die Geräte werden so zu wahren Multitalenten: Ob Fassadenreinigung, Rohrreinigung, Terrassenreinigung oder Fahrzeuge säubern – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Dank breiter Kompatibilität zu den Geräteklassen und -Ranges sind Ihnen hier kaum Grenzen gesetzt.

Für jede Anwendung das richtige Zubehör

