Überragend leistungsstark

Im Wettbewerbsvergleich zeichnen sich unsere Geräte durch deutlich höhere Abtragsleistung und Reinigungseffizienz aus. Im Klartext: Die Reinigung geht schneller vonstatten und spart bis zu 50 Prozent Zeit und damit auch bis zu 50 Prozent Energie und Wasser*.

Kärcher vs. Wettbewerb: durchschnittliche Einsparung**

In der Praxis sparen Sie mit unseren Geräten pro Jahr bei einer angenommenen zu reinigenden Fläche von 175 Quadratmetern:

die Energiemenge für 15 Waschmaschinengänge

die Wassermenge für 11 Wannenbäder oder 22 Duschvorgänge

die Zeit, um 6 Folgen Ihrer Lieblingsserie anzuschauen

* mit unserem Dreckfräser im Vergleich zu den Top-Wettbewerbern in Europa.