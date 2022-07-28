La promesse Kärcher
Chez Kärcher, nous savons ce que vous attendez de votre nettoyeur haute pression: une excellente qualité, des performances de pointe et une assistance parfaite pendant toute sa durée de vie. La volonté de répondre à ces attentes est toujours au centre de nos préoccupations. Kärcher fait la différence – faites-en l'expérience.
Bienvenue au Home of WOW
Depuis plus de 70 ans, Kärcher s'emploie à perfectionner le nettoyage haute pression et à offrir à ses clients une expérience de nettoyage optimisée grâce à des innovations constantes. Optez pour des solutions de nettoyage qui sauront vous séduire en matière de performance, de qualité, de durabilité et de diversité. Bring back the WOW.
Une technologie qui vous permet d'avancer
Les nettoyeurs haute pression Kärcher font de vous un expert pour toutes les tâches de nettoyage, qu'il soit question de la maison, du jardin, de la terrasse ou de la voiture. Pour vous permettre d'en venir à bout aussi rapidement et efficacement que possible, nous travaillons en permanence sur de nouvelles solutions et sur l'optimisation de nos appareils.
Une qualité visible et tangible
Les nettoyeurs haute pression Kärcher trouvent leur origine dans le secteur professionnel. Aujourd'hui encore, cela profite aux particuliers: en effet, nos appareils font figure de référence en matière de longévité, de fiabilité, de facilité d'utilisation et de design. La qualité Kärcher légendaire est également la raison pour laquelle nous sortons régulièrement vainqueurs des tests comparatifs.
Une confiance basée sur l'expérience
En 1984, Kärcher lançait le premier nettoyeur haute pression portable HD 555 destiné aux particuliers – une avancée importante dans l'histoire du nettoyage. Depuis lors, nos innovations constantes nous permettent de rester à la tête du marché et de poser de nouveaux jalons pour un nettoyage haute pression efficace.
Une démarche durable
L'écologie et la protection du climat sont des aspects essentiels de notre action. Depuis de nombreuses années, nous fixons sans cesse de nouveaux objectifs afin d'accroître systématiquement l'efficacité et le respect de l'environnement dans notre entreprise et d'assumer nos responsabilités envers la société.
Dans le cadre de nos objectifs de durabilité 2025, nous avons déployé de vastes mesures en vue d'une production décarbonée, de l'utilisation de matières plastiques recyclées et de la réduction des déchets plastiques des emballages.
Des produits qui répondent haut la main à tous vos besoins en matière de nettoyage
Que vous utilisiez votre nettoyeur haute pression seulement à l'occasion ou bien tous les week-ends: chez nous, vous trouverez l'appareil qu'il vous faut, tout comme les accessoires assortis. Vous le constaterez rapidement: aucun mur n'est trop haut, aucun coin n'est trop reculé et aucune saleté n'est trop tenace pour vous et votre Kärcher!
