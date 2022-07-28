La promesse Kärcher

Chez Kärcher, nous savons ce que vous attendez de votre nettoyeur haute pression: une excellente qualité, des performances de pointe et une assistance parfaite pendant toute sa durée de vie. La volonté de répondre à ces attentes est toujours au centre de nos préoccupations. Kärcher fait la différence – faites-en l'expérience.

Home of WOW – La promesse Kärcher

Bienvenue au Home of WOW

Depuis plus de 70 ans, Kärcher s'emploie à perfectionner le nettoyage haute pression et à offrir à ses clients une expérience de nettoyage optimisée grâce à des innovations constantes. Optez pour des solutions de nettoyage qui sauront vous séduire en matière de performance, de qualité, de durabilité et de diversité. Bring back the WOW.

Une technologie qui vous permet d'avancer

Les nettoyeurs haute pression Kärcher font de vous un expert pour toutes les tâches de nettoyage, qu'il soit question de la maison, du jardin, de la terrasse ou de la voiture. Pour vous permettre d'en venir à bout aussi rapidement et efficacement que possible, nous travaillons en permanence sur de nouvelles solutions et sur l'optimisation de nos appareils.

Découvrez les nettoyeurs haute pression

Inégalée en matière de rapidité et d'économie

Kärcher fait la différence. Bénéficiez de plus de puissance à moindre consommation et d'une durée de vie prolongée associée à un nettoyage plus rapide. La technologie de buse brevetée de Kärcher qui équipe notre nouvelle rotabuse en est le parfait exemple: le jet haute pression rotatif combine la puissance d'un jet crayon au rendement surfacique d'un jet plat. Grâce à cette technologie unique, la rotabuse Kärcher domine la concurrence en permettant un nettoyage plus rapide et plus efficace grâce à ses performances de nettoyage maximales.

Une puissance hors pair

Nos appareils affichent des performances de nettoyage et une efficacité de nettoyage nettement supérieures à celles des produits concurrents. En clair: le nettoyage est plus rapide et vous permet d'économiser jusqu'à 50 % de temps et par conséquent aussi jusqu'à 50 % d'énergie et d'eau*.

 

Comparatif entre Kärcher et les appareils concurrents: les économies moyennes**

En pratique, nos appareils vous font économiser chaque année, sur une surface à nettoyer supposée de 175 m², l'équivalent:

  • de la quantité d'énergie consommée par 15 lavages en machine
  • de la quantité d'eau consommée par 11 bains ou 22 douches
  • du temps pour regarder 6 épisodes de votre série préférée
     

*avec notre rotabuse en comparaison avec les principaux concurrents en Europe

**Valeurs comparées: lavage en machine 0,34 kWh, baignoire de 150 l, douche de 72 l, épisode de série de 45 min

Jusqu'à 50 % d'économies de temps, d'eau et d'énergie

Toujours bien au frais

Avec la technologie innovante de ses moteurs refroidis à l'eau, Kärcher pose de nouveaux jalons pour les nettoyeurs haute pression destinés aux particuliers*. L'eau circule autour du carter moteur pour garantir un refroidissement constant avant de servir au nettoyage. L'avantage: le moteur séduit par ses performances et sa longévité exceptionnelles.

* valable pour une sélection d'appareils des classes K 4 à K 7 avec moteur asynchrone refroidi à l'eau

 

Des pompes hautes performances «Made by Kärcher»

Puisque la pompe est au cœur de tout nettoyeur haute pression, nous ne laissons rien au hasard: nous développons et fabriquons nous-mêmes l'ensemble des différentes pompes adaptées aux classes de puissance respectives de nos appareils. À cet effet, nous misons sur des matériaux hautes performances sélectionnés avec soin dans l'objectif de mettre l'accent sur l'optimisation de l'utilisation des matériaux et la longévité des pompes.

Des moteurs et des pompes sur mesure

Une qualité visible et tangible

Les nettoyeurs haute pression Kärcher trouvent leur origine dans le secteur professionnel. Aujourd'hui encore, cela profite aux particuliers: en effet, nos appareils font figure de référence en matière de longévité, de fiabilité, de facilité d'utilisation et de design. La qualité Kärcher légendaire est également la raison pour laquelle nous sortons régulièrement vainqueurs des tests comparatifs.

Découvrez les nettoyeurs haute pression

Qualité de marque fiable

Depuis plus de 85 ans, le nom de Kärcher est synonyme de qualité et d'innovation «Made in Germany». Plus de 1'000 collaboratrices et collaborateurs à travers le monde s'efforcent tous les jours de maintenir ce niveau d'excellence dans nos départements de recherche et de développement. Nous développons nous-mêmes nos nettoyeurs haute pression et les fabriquons dans nos propres usines, selon les normes de fabrication les plus strictes. Cela comprend

  • es audits réguliers et une optimisation permanente des processus de fabrication
  • le contrôle de nos normes de qualité strictes tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication

Notre label qualité «Engineered in Germany» est complété par une intégration conséquente des évolutions globales afin de satisfaire aux exigences des clients locaux (local for local).

Qualité allemande, fabriquée dans nos propres usines

La qualité n'est pas le fruit du hasard

Dès la phase de fabrication, nous examinons la qualité des matériaux et des composants que nous utilisons sous toutes les coutures. Avant de quitter l'usine, le bon fonctionnement et la puissance des nettoyeurs haute pression et des accessoires Kärcher sont testés à 100 %. En outre, nous réalisons des tests de résistance aléatoires permettant de simuler les sollicitations les plus extrêmes. Pourquoi faire? Pour vous fournir un produit parfait qui répond à la moindre de vos exigences, aussi poussée soit-elle.

L'illustration montre le test automatique de la forme d'arrosage des buses haute pression. La lumière colorée améliore la visibilité du jet d'eau pour les caméras.

Contrôle qualité sans faille de tous les appareils et accessoires

Nous ne vous faisons pas languir

En ce qui concerne nos pièces de rechange, nous vous garantissons une qualité sans concessions et une longue disponibilité. Ainsi, vous avez l'assurance que votre nettoyeur haute pression ne sera pas à mettre au rebut en cas de panne, même après plusieurs années d'utilisation. Plus de 95 % de nos pièces de rechange sont disponibles quotidiennement pour que vous puissiez rapidement reprendre vos tâches de nettoyage.

Et si une réparation devait s'avérer nécessaire: remettez votre appareil Kärcher entre les meilleures mains qui soient en faisant appel à nos services de réparation.

Disponibilité à long terme des pièces de rechange

Une confiance basée sur l'expérience

En 1984, Kärcher lançait le premier nettoyeur haute pression portable HD 555 destiné aux particuliers – une avancée importante dans l'histoire du nettoyage. Depuis lors, nos innovations constantes nous permettent de rester à la tête du marché et de poser de nouveaux jalons pour un nettoyage haute pression efficace.

Découvrez les nettoyeurs haute pression

Innovant depuis toujours

Rendre la vie des gens plus simple, plus efficace et plus belle: voilà notre ambition et notre engagement depuis la création de l'entreprise en 1935. Le fondateur de notre entreprise, Alfred Kärcher, poursuivait déjà l'objectif de toujours trouver de nouvelles solutions pour relever tous les défis. Un esprit d'innovation qui subsiste encore aujourd'hui. Plus de 1'000 collaboratrices et collaborateurs à travers le monde travaillent tous les jours sur des technologies toujours plus efficaces et plus durables dans nos départements de recherche et de développement.

Notre capacité d'innovation se reflète également dans nos nettoyeurs haute pression destinés aux particuliers à travers les nombreuses récompenses reçues dans les catégories de l'innovation, de la technologie et du design.

Pionnier et leader du marché de la technologie de nettoyage

À l'origine de tout: le HD 555

En 1984, Kärcher présente le premier nettoyeur haute pression portable au monde destiné aux particuliers. La devise «Nettoyez à haute pression – comme les professionnels» séduit et le HD 555 ouvre la voie au succès actuel sur le marché grand public. S'ensuivent de nombreuses autres avancées ayant permis de vendre plus de 100 millions de nettoyeurs haute pression aux particuliers du monde entier depuis 1984.

 

Nos dates clés

  • 1984: premier nettoyeur haute pression destiné aux particuliers

  • 1991: premier nettoyeur haute pression vertical

  • 2009: premier nettoyeur haute pression silencieux

  • 2010: première utilisation de moteurs refroidis à l'eau en grande série

  • 2016: premier nettoyeur haute pression avec afficheur

  • 2021: premier nettoyeur haute pression avec connexion Bluetooth
L'histoire d'un succès

Kärcher fait avancer l'innovation

L'esprit d'innovation est inscrit dans l'ADN de l'entreprise Kärcher. Notre position de leader du marché est étayée par 170 brevets et modèles déposés actifs dans le monde entier, et ce, rien que pour les nettoyeurs haute pression destinés aux particuliers.

Plus de 170 brevets au niveau international, et ce, rien que pour les nettoyeurs haute pression

Une démarche durable

L'écologie et la protection du climat sont des aspects essentiels de notre action. Depuis de nombreuses années, nous fixons sans cesse de nouveaux objectifs afin d'accroître systématiquement l'efficacité et le respect de l'environnement dans notre entreprise et d'assumer nos responsabilités envers la société.

Dans le cadre de nos objectifs de durabilité 2025, nous avons déployé de vastes mesures en vue d'une production décarbonée, de l'utilisation de matières plastiques recyclées et de la réduction des déchets plastiques des emballages.

Découvrez les nettoyeurs haute pression

Investissement dans le recyclage des matériaux

Lors du développement de nos appareils, nous veillons à une efficacité maximale. Cela inclut une réduction constante des matériaux utilisés. En outre, nous renonçons de plus en plus à l'utilisation de matières plastiques neuves dans l'objectif d'augmenter d'ici 2025 jusqu'à 50 % la part de matières plastiques recyclées utilisées dans nos nettoyeurs haute pression Home & Garden.

Réduction continuelle des matières plastiques neuves dans la production

Des Kärcher à partir de matériaux recyclés

Le renoncement graduel aux matières plastiques neuves concerne également nos accessoires: les tubes de certaines lances d'arrosage sont d'ores et déjà constitués de tissus d'airbags recyclés et de matières résiduelles issues de leur production, transformés en un matériau résistant – et par conséquent composés à 100 % de plastique recyclé. Cela permet de réduire considérablement les émissions de CO₂, la consommation d'eau et l'utilisation d'énergies non renouvelables.

Jusqu'à 100 % de plastique recyclé utilisé pour les accessoires

Prendre en compte la durabilité

Les aspects relatifs à la durabilité occupent un rôle central dès le développement des nettoyeurs haute pression Kärcher. Nous avons déjà fait des progrès non négligeables dans ce domaine, mais la route est encore longue. C'est pourquoi nous sommes déterminés à faire avancer la réduction des substances nocives et l'économie circulaire en renforçant différents secteurs: Design for Recycling (recyclabilité), Design from Recycling (utilisation de matières plastiques recyclées), réparabilité et longévité des produits.

D'importants efforts en faveur de la recyclabilité, de la réparabilité et de la longévité

Des produits qui répondent haut la main à tous vos besoins en matière de nettoyage

Que vous utilisiez votre nettoyeur haute pression seulement à l'occasion ou bien tous les week-ends: chez nous, vous trouverez l'appareil qu'il vous faut, tout comme les accessoires assortis. Vous le constaterez rapidement: aucun mur n'est trop haut, aucun coin n'est trop reculé et aucune saleté n'est trop tenace pour vous et votre Kärcher!

Découvrez les nettoyeurs haute pression

Une fonctionnalité parfaite

Pour la conception de nos produits, nous écoutons attentivement nos clients: dans le cadre d'enquêtes régulières, nous les interrogeons sur leurs souhaits et leurs besoins afin de pouvoir intégrer les résultats dans le développement. En outre, nos nettoyeurs haute pression se démarquent toujours par leur caractère reconnaissable: leur design se base sur les caractéristiques «puissance, droiture et innovation» afin de créer des produits faciles d'utilisation, qui s'illustrent par des solutions astucieuses et fournissent le meilleur résultat de nettoyage du marché.

Un design unique, adapté aux besoins des clients

Vous avez un projet, nous avons la solution

La diversité des utilisateurs n'a d'égale que la variété de leurs situations personnelles et donc celle de leurs besoins en matière de nettoyage. Dans tout ce que nous faisons, nous avons par conséquent une priorité: vous fournir exactement le nettoyeur haute pression dont vous avez besoin pour satisfaire à vos exigences individuelles en matière de nettoyage, aussi spécifiques soient-elles.

Smart Control

Des nettoyeurs haute pression à la pointe de la technologie grâce à l'intégration de l'application Home & Garden, du Bluetooth et d'équipements astucieux tels que le pistolet Smart Control et la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1.

Power Control

De grande puissance, la prise en charge de l'application Home & Garden et des outils performants tels que le pistolet Power Control avec afficheur ou la lance d'arrosage Vario Power: tels sont les atouts de ces appareils pour faire du nettoyage en douceur et en profondeur un jeu d'enfant.

Compact

Un modèle de compacité et de mobilité pour un confort optimal. Il prend peu de place, se range facilement et est toujours à portée de main. Avec rangement de tuyau astucieux intégré.

Silent

Les appareils dotés de la nouvelle fonctionnalité Silent innovante réduisent le volume sonore perçu de 50 % par rapport aux autres nettoyeurs haute pression de même catégorie. Afin de pouvoir nettoyer à haute pression sans déranger son entourage.

Battery

Pour les petites tâches de nettoyage sans prise accessible à proximité. Sans fil pour plus de confort, mobiles et polyvalents, ces appareils ne manquent pas de puissance quand il en faut.

Pour tous les goûts

Avec à notre gamme d'accessoires toujours plus fournie, les domaines d'utilisation ne cessent de s'étendre. Ainsi, les appareils deviennent de plus en plus polyvalents: qu'il s'agisse du nettoyage des façades, du nettoyage de canalisations, du nettoyage de la terrasse ou de votre véhicule, les possibilités sont pratiquement sans limites. Grâce à la vaste compatibilité avec les différentes gammes d'appareils, vous pouvez laisser libre cours à vos envies.

Des accessoires adaptés à toutes les applications

