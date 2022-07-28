Une puissance hors pair

Nos appareils affichent des performances de nettoyage et une efficacité de nettoyage nettement supérieures à celles des produits concurrents. En clair: le nettoyage est plus rapide et vous permet d'économiser jusqu'à 50 % de temps et par conséquent aussi jusqu'à 50 % d'énergie et d'eau*.

Comparatif entre Kärcher et les appareils concurrents: les économies moyennes**

En pratique, nos appareils vous font économiser chaque année, sur une surface à nettoyer supposée de 175 m², l'équivalent:

de la quantité d'énergie consommée par 15 lavages en machine

de la quantité d'eau consommée par 11 bains ou 22 douches

du temps pour regarder 6 épisodes de votre série préférée



*avec notre rotabuse en comparaison avec les principaux concurrents en Europe