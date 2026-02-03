Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable
Mit faltbarem Wassertank einfach zu transportieren, gut zu verstauen und vielseitig verwendbar: der Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable mit Lithium-Ionen-Akku für mobiles Reinigen.
Für alle, die unterwegs eine Reinigungslösung brauchen, die sich auf kleinstem Raum lagern und transportieren lässt: Der kompakte und leichte Druckreiniger von Kärcher OC 3 Foldable besitzt einen faltbaren Wassertank. Dieser kann im Handumdrehen auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden und ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. Mit seinem Lithium-Ionen-Akku ist das Gerät ohne Stromanschluss jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des Akkus. Der flexible 1,8 Meter lange Druckschlauch sorgt für optimale Bewegungsfreiheit beim Reinigen. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour oder im heimischen Garten – der Mobile Outdoor Cleaner ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten ist eine Vielzahl an Zubehören optional erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Effizienter und schonender NiederdruckVorteil Niederdruck: effiziente und gleichzeitig sehr schonende Reinigung, ideal für empfindliche Oberflächen. Die Standarddüse mit Flachstrahl reinigt zuverlässig und präzise auch schwer erreichbare Stellen. Die Kegelstrahldüse ist für eine noch sensiblere Reinigung bspw. von Hundepfoten geeignet.
Innovativer, faltbarer TankGroßes Fassungsvermögen (8 l) des flexiblen Wassertanks, der auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden kann, für einfaches Transportieren und platzsparendes Verstauen. Reduzierter Platzbedarf: Schlauch und Pistole werden im kompakt gefalteten Gerät verstaut.
Integrierter Lithium-Ionen-AkkuJederzeit mobil Reinigen ohne Stromanschluss. Lange Akkulaufzeit für mehrmalige Nutzung, ohne Zwischenladen. Die LED-Anzeige signalisiert, sobald der Akku geladen werden muss. Die USB-Typ-C-Ladebuchse am Gerät ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank.
Einfache und komfortable Handhabung
- Jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen.
- Ergonomischer Tragegriff mit Schlauchfixierung für leichtes Tragen.
- Wassertank kann dank der großen Öffnung einfach und komfortabel befüllt werden.
Große Zubehörauswahl
- Umfangreiches Zubehör für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten optional erhältlich.
- Das passende Zubehör für jede Reinigungsaufgabe (ob Fahrrad, Outdoor-Equipment, Gartenmöbel, Hund oder vieles mehr).
Spezifikationen
Technische Daten
|Druckbereich
|Niederdruck
|Fördermenge (l/min)
|max. 2
|Akku-Gerät
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkulaufzeit (min)
|max. 15
|Akkuladezeit (h)
|2.25
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|305 x 298 x 271
Lieferumfang
- Ladegerät: 5 V / 2 A USB-C Ladekabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- Lithium-Ionen-Akku
- Flachstrahldüse
Ausstattung
- Wassertankvolumen: 8 l
- Schlauchlänge: 1.8 m
- Schlauchtyp: Flexschlauch Niederdruck
- Integrierter Wasserfilter
- Druckpistole: Niederdruckpistole
- Gerätefilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Haustiere / Hunde
- Kinderwagen / Buggy
- Schuhe / Wanderschuhe
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Blumenkübel
Zubehör
Reinigungsmittel
OC 3 Foldable Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.