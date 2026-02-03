Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable

Mit faltbarem Wassertank einfach zu transportieren, gut zu verstauen und vielseitig verwendbar: der Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable mit Lithium-Ionen-Akku für mobiles Reinigen.

Für alle, die unterwegs eine Reinigungslösung brauchen, die sich auf kleinstem Raum lagern und transportieren lässt: Der kompakte und leichte Druckreiniger von Kärcher OC 3 Foldable besitzt einen faltbaren Wassertank. Dieser kann im Handumdrehen auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden und ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. Mit seinem Lithium-Ionen-Akku ist das Gerät ohne Stromanschluss jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des Akkus. Der flexible 1,8 Meter lange Druckschlauch sorgt für optimale Bewegungsfreiheit beim Reinigen. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour oder im heimischen Garten – der Mobile Outdoor Cleaner ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten ist eine Vielzahl an Zubehören optional erhältlich.

Merkmale und Vorteile
Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable: Effizienter und schonender Niederdruck
Effizienter und schonender Niederdruck
Vorteil Niederdruck: effiziente und gleichzeitig sehr schonende Reinigung, ideal für empfindliche Oberflächen. Die Standarddüse mit Flachstrahl reinigt zuverlässig und präzise auch schwer erreichbare Stellen. Die Kegelstrahldüse ist für eine noch sensiblere Reinigung bspw. von Hundepfoten geeignet.
Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable: Innovativer, faltbarer Tank
Innovativer, faltbarer Tank
Großes Fassungsvermögen (8 l) des flexiblen Wassertanks, der auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden kann, für einfaches Transportieren und platzsparendes Verstauen. Reduzierter Platzbedarf: Schlauch und Pistole werden im kompakt gefalteten Gerät verstaut.
Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable: Integrierter Lithium-Ionen-Akku
Integrierter Lithium-Ionen-Akku
Jederzeit mobil Reinigen ohne Stromanschluss. Lange Akkulaufzeit für mehrmalige Nutzung, ohne Zwischenladen. Die LED-Anzeige signalisiert, sobald der Akku geladen werden muss. Die USB-Typ-C-Ladebuchse am Gerät ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank.
Einfache und komfortable Handhabung
  • Jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen.
  • Ergonomischer Tragegriff mit Schlauchfixierung für leichtes Tragen.
  • Wassertank kann dank der großen Öffnung einfach und komfortabel befüllt werden.
Große Zubehörauswahl
  • Umfangreiches Zubehör für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten optional erhältlich.
  • Das passende Zubehör für jede Reinigungsaufgabe (ob Fahrrad, Outdoor-Equipment, Gartenmöbel, Hund oder vieles mehr).
Spezifikationen

Technische Daten

Druckbereich Niederdruck
Fördermenge (l/min) max. 2
Akku-Gerät
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit (min) max. 15
Akkuladezeit (h) 2.25
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 305 x 298 x 271

Lieferumfang

  • Ladegerät: 5 V / 2 A USB-C Ladekabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
  • Lithium-Ionen-Akku
  • Flachstrahldüse

Ausstattung

  • Wassertankvolumen: 8 l
  • Schlauchlänge: 1.8 m
  • Schlauchtyp: Flexschlauch Niederdruck
  • Integrierter Wasserfilter
  • Druckpistole: Niederdruckpistole
  • Gerätefilter

Videos

Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Zelt / Camping-Equipment
  • Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
  • Haustiere / Hunde
  • Kinderwagen / Buggy
  • Schuhe / Wanderschuhe
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Blumenkübel
Zubehör
Reinigungsmittel
OC 3 Foldable Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.