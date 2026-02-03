Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable
Doté d'un réservoir à eau pliable pour un transport facile, un rangement pratique et une utilisation polyvalente : le nettoyeur mobile extérieur OC 3 Foldable à batterie lithium-ion pour le nettoyage mobile.
Pour tous ceux qui ont besoin d'une solution de nettoyage mobile, qui puisse être stockée et transportée avec un encombrement minimal : le pistolet de nettoyage compact et léger OC 3 Foldable de Kärcher possède un réservoir à eau pliable. Ce dernier se plie en un tour de main jusqu'à atteindre des dimensions minimales et permet un rangement peu encombrant. Avec sa batterie lithium-ion, l'appareil est toujours prêt à l'emploi partout, sans raccordement au secteur ni préparation fastidieuse : il vous suffit de remplir l'eau et c'est parti ! Un afficheur à LED informe l'utilisateur du niveau de charge de la batterie. Le flexible à pression souple de 1,8 mètre garantit une liberté de mouvement optimale pendant le nettoyage. Que ce soit au camping, après une balade à vélo ou dans votre jardin, le nettoyeur mobile extérieur constitue la solution parfaite pour un nettoyage d'appoint rapide. Pour étendre les possibilités d'utilisation, une multitude d'accessoires est disponible en option.
Caractéristiques et avantages
Basse pression efficace et peu agressiveLa basse pression comme atout : un nettoyage à la fois efficace et tout en douceur, idéal pour les surfaces délicates. La buse standard à jet plat nettoie de manière fiable et précise même les endroits difficiles d'accès. La buse conique est adaptée à un nettoyage encore plus délicat, comme le lavage des pattes du chien.
Réservoir pliable innovantGrande capacité (8 l) du réservoir à eau flexible, qui se plie jusqu'à atteindre des dimensions minimales, pour un transport facile et un rangement peu encombrant. Encombrement réduit : le flexible et le pistolet se rangent dans l'appareil plié au format compact.
Batterie lithium-ion intégréeNettoyage mobile à tout moment sans raccordement au secteur. Grande autonomie de la batterie pour plusieurs utilisations sans recharge d'appoint. Dès que la batterie doit être rechargée, l'afficheur à LED le signale. La prise de charge USB Type-C de l'appareil permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Prise en main facile et confortable
- Toujours prêt à l'emploi, partout et sans préparation fastidieuse : il vous suffit de remplir l'eau et c'est parti !
- Poignée de transport ergonomique avec fixation du flexible pour un transport facile.
- Grâce au grand orifice, le réservoir à eau se remplit facilement et confortablement.
Grand choix d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adéquats pour toutes les tâches de nettoyage (qu'il s'agisse du vélo, des équipements pour l'extérieur, du mobilier de jardin, du chien et de bien d'autres objets).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit (l/min)
|max. 2
|Appareil sans fil
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 15
|Durée de charge de la batterie (h)
|2.25
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.2
|Poids emballage inclus (kg)
|3.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|305 x 298 x 271
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de charge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce de chaque)
- Batterie lithium-ion
- Buse à jet plat
Équipement
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 1.8 m
- Type de flexible: Tuyau flexible basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Animaux domestiques/chiens
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Bottes/chaussures de marche
- Appareils et outils de jardinage
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Bac à fleurs
