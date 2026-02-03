Mobile Outdoor Cleaner OC 4 + Bike Kit
Perfekt für die Fahrradreinigung: der kompakte Druckreiniger für mobiles Reinigen, inkl. Bike-Zubehörtasche mit speziell für die Fahrradpflege ausgewähltem Zubehör.
Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden. Die Kärcher Düsentechnologie sorgt für eine schonende und zugleich effektive Reinigung. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit einem großen Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Das enthaltene Bike Kit umfasst eine praktische Zubehörtasche mit verschiedenen Zubehören speziell für die Fahrradreinigung. Der vom OC 4 erzeugte Niederdruck ist stark genug, um Schlamm, Staub und Dreck mühelos vom Fahrrad zu entfernen. Anders als bei Hochdruckreinigern besteht jedoch keine Gefahr, empfindliche Komponenten, wie Lager, Dichtungen oder Naben, zu beschädigen. Ob nach der Fahrradtour, direkt im Bike Park oder zu Hause im Garten – der OC 4 ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung können das Gerät oder die Zubehörtasche komplett im leeren Wassertank verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Mobiles ReinigenMit dem großen, 8 l fassenden Wassertank und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach mobil gereinigt werden, unabhängig von Wasser- oder Stromanschlüssen. Der entnehmbare Tank kann an jedem Wasserhahn aufgefüllt und dank auslaufsicherem Verschluss sorgenfrei transportiert werden, z. B. im Kofferraum. Flexibel einsetzbar für die Fahrradreinigung und viele weitere Reinigungsaufgaben, z. B. für Garten- und Camping-Equipment, Hunde, Wanderschuhe oder Kinderwagen.
Effektiver, aber schonender NiederdruckDank der effizienten Kärcher Düsentechnologie reinigt der Druckreiniger schonend sowie wassersparend und beseitigt gleichzeitig Verschmutzungen sehr effektiv. Ideal, um empfindliche Objekte, wie z. B. Lager, Dichtungen oder Naben am Fahrrad, zu schützen. Zuverlässige und präzise Reinigungsleistung auch an schwer erreichbaren Stellen.
Bike Kit – für die optimale FahrradreinigungDas Multi Jet vereint 4 Strahlarten in einer einzigen Düse, bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf. Die speziell geformte Bürste mit weichen Borsten entfernt auch hartnäckigen Schmutz von schwer erreichbaren Stellen, ohne den Lack zu zerkratzen. Schaumdüse und Natural Bike Cleaner für die schonende und zugleich effektive Reinigung sowie Mikrofasertuch für den finalen Glanz.
Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- Die lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Minuten ermöglicht es, mehrere verschmutzte Objekte (z. B. Fahrräder oder Gartenmöbel) gründlich zu reinigen.
- Die LED informiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
- Die USB-Typ-C-Ladebuchse ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank.
Durchdachtes Aufbewahrungskonzept
- Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung kann das Gerät inklusive Schlauch und Pistole komplett im leeren Wassertank verstaut werden.
- Alternativ kann die praktische Zubehörtasche im Tank untergebracht werden.
- Einfach zu transportieren, platzsparend aufzubewahren.
Einfache und komfortable Handhabung
- Schnell und ohne Aufwand einsatzbereit. Einfach Wasser einfüllen und sofort loslegen.
- Die Feststellfunktion an der Pistole ermöglicht kontinuierliches Sprühen ohne Kraftaufwand.
- Der 2,8 m lange Spiralschlauch bietet einen weiten Bewegungsradius.
Vielfältige Zubehörwelten
- Umfangreiches Zubehör für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten optional erhältlich.
- Das passende Zubehör für jede Reinigungsaufgabe (Fahrrad, Outdoor-Equipment, Gartenmöbel, Hund und vieles mehr).
Spezifikationen
Technische Daten
|Druckbereich
|Niederdruck
|Fördermenge (l/min)
|max. 2
|Akku-Gerät
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkulaufzeit (min)
|max. 22
|Akkuladezeit (h)
|3.5
|Farbe
|Grau
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Lieferumfang
- Ladegerät: 5 V / 2 A USB-C Ladekabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- Multi Jet 4-in-1
- Schaumdüse
- Universalbürste
- Mikrofasertuch
- Reinigungsmittel: Natürlicher Fahrradreiniger 640N, 500 ml
- Aufbewahrungstasche
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Wassertankvolumen: 8 l
- Schlauchlänge: 2.8 m
- Schlauchtyp: Spiralschlauch Niederdruck
- Integrierter Wasserfilter
- Druckpistole: Niederdruckpistole
- Gerätefilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Haustiere / Hunde
- Schuhe / Wanderschuhe
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Kinderwagen / Buggy
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Blumenkübel
