Mobile Outdoor Cleaner OC 4 + Bike Kit
Parfait pour le nettoyage des vélos : le pistolet de nettoyage compact pour un nettoyage mobile, avec le sac à accessoires Bike comprenant des accessoires sélectionnés spécialement pour l'entretien des vélos.
Compact et mobile : l'OC 4 est le pistolet de nettoyage à batterie de Kärcher destiné à tous ceux qui sont à la recherche d'une solution de nettoyage mobile. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée et au grand réservoir à eau d'une capacité de 8 litres, le nettoyage est possible sans prise électrique ni raccordement d'eau. La technologie de buse de Kärcher garantit un nettoyage à la fois en douceur et efficace. Le tuyau spiralé de 2,8 mètres permet un travail flexible avec un grand rayon d'action. Grâce au pistolet de pulvérisation avec fonction de blocage, le nettoyage se fait en tout confort et sans effort physique. Le Bike Kit inclus comprend un sac à accessoires pratique avec différents accessoires destinés spécialement au nettoyage des vélos. La basse pression générée par l'OC 4 est suffisamment puissante pour éliminer aisément la boue, la poussière et la saleté du vélo. Contrairement aux nettoyeurs haute pression, il n'existe en revanche aucun risque d'abîmer les composants délicats comme les roulements, les joints ou les moyeux. Que ce soit après une balade à vélo, directement au bike park ou dans votre jardin, l'OC 4 constitue la solution idéale pour un nettoyage d'appoint rapide. Encombrement minimal : pour le stockage, l'appareil ou le sac à accessoires rentre entièrement dans le réservoir à eau vide.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileLe grand réservoir à eau d'une capacité de 8 l et la batterie intégrée permettent un nettoyage mobile très simple en déplacement, sans dépendre d'un raccordement d'eau ou d'une prise électrique. Le réservoir amovible peut être rempli à n'importe quel robinet puisque son bouchon anti-fuite permet de le transporter en toute sérénité, par ex. dans le coffre. Possibilités d'utilisation flexibles pour le nettoyage des vélos et de nombreuses autres tâches de nettoyage, par ex. pour les équipements de jardin et de camping, les chiens, les chaussures de randonnée ou les poussettes.
Basse pression efficace, mais peu agressiveGrâce à la technologie de buse efficace de Kärcher, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau tout en éliminant très efficacement les salissures. Idéal pour protéger les éléments délicats, par ex. les roulements, les joints ou les moyeux sur le vélo. Puissance de nettoyage fiable et précise, y compris pour les endroits difficiles d'accès.
Bike Kit – pour un nettoyage optimal des vélosLa lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse. La brosse de forme spéciale à poils souples élimine même les saletés tenaces des endroits difficiles d'accès sans rayer la peinture. Canon à mousse et Natural Bike Cleaner pour un nettoyage à la fois en douceur et efficace ainsi que lingette en microfibres pour le lustre final.
Batterie lithium-ion intégrée
- La grande autonomie de la batterie allant jusqu'à vingt-deux minutes permet de nettoyer en profondeur plusieurs objets encrassés (par ex. vélos ou mobilier de jardin).
- La LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie.
- La prise de charge USB Type-C permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Concept de rangement sophistiqué
- Encombrement minimal : pour le stockage, l'appareil, flexible et pistolet y compris, rentre entièrement dans le réservoir à eau vide.
- À titre d'alternative, le sac à accessoires pratique peut être rangé dans le réservoir.
- Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Prise en main facile et confortable
- Prêt à l'emploi rapidement et sans effort. Il suffit de le remplir d'eau et c'est parti !
- La fonction de blocage du pistolet permet une pulvérisation continue sans effort physique.
- Le tuyau spiralé de 2,8 m offre un rayon d'action étendu.
Gamme étendue d'accessoires
- Vaste éventail d'accessoires disponibles en option pour étendre les possibilités d'utilisation.
- Des accessoires adéquats pour toutes les tâches de nettoyage (vélo, équipements pour l'extérieur, mobilier de jardin, chien et bien plus encore).
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit (l/min)
|max. 2
|Appareil sans fil
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 22
|Durée de charge de la batterie (h)
|3.5
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|5.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|296 x 291 x 240
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble de charge USB-C 5 V / 2 A + adaptateur (1 pièce de chaque)
- Multi Jet 4 en 1
- Canon à mousse
- Brosse universelle
- Bonnette microfibres
- Détergents: Nettoyant naturel pour vélos 640N, 500 ml
- Sac de rangement
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 8 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Type de flexible: Tuyau spiralé basse pression
- Filtre à eau intégré
- Pistolet de nettoyage: Pistolet basse pression
- Filtre de l'appareil
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
