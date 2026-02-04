Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery
Kennt keine Grenzen: der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger der 18 V Battery Power Akku-Plattform mit speziellen Zubehören für die Autoinnenreinigung. Akku nicht inklusive.
Dank Akkubetrieb sorgt der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger für maximale Bewegungsfreiheit, kann ohne Stromanschluss eingesetzt werden und ist dazu noch äußerst kompakt und leicht. Je nach 18 V Battery Power Akku (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) läuft der Nass-/Trockensauger 10 bis 20 Minuten. Zudem verfügt der WD 1 Compact Battery über einen robusten 7-Liter-Kunststoffbehälter sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Weitere Ausstattungsmerkmale: Der strömungsoptimierte Saugschlauch und spezielle Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit – unter anderem bei der Autoinnenreinigung. Praktisch ist auch das flexible Gummiband, mit dem der Saugschlauch ideal fixiert werden kann. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull & Push“-Verschluss-System, der ergonomische Tragegriff und die Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 1 Compact Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 18 V Akku-Plattform können Akkus anderer 18 V Battery Power Geräte auch im WD 1 Compact Battery verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Kompaktes, tragbares DesignIndividuell und flexibel einsetzbar. Bequemer Transport.
Spezieller PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Spezielle Zubehöre für die Autoinnenreinigung
- Ideal für die Autoinnenreinigung.
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Schlauchaufbewahrung
- Einfaches Befestigen von Saugschlauch für Transport und Aufbewahrung durch Gummiband.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Zubehören.
„Pull & Push“-Verschluss-System
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|250
|Saugleistung (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|max. 85
|Luftmenge (l/s)
|max. 22
|Behältergröße (l)
|7
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 10 (2,5 Ah) / ca. 20 (5,0 Ah)
|Schalldruckpegel (dB(A))
|64
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Papierfilterbeutel: 1 Stück, 2-lagig
Ausstattung
- Blasfunktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuginnenraum
- Wohnmobile
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Hobbyraum
WD 1 Compact Battery Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
