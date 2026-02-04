Aspirateur eau et poussières à batterie WD 1 Compact Battery
Il ne connaît pas de limites : l'aspirateur eau et poussières à batterie WD 1 Compact Battery de la plateforme Battery Power 18 V, associé à des accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitacle. Batterie non incluse.
Fonctionnant sur batterie, l'aspirateur eau et poussières à batterie WD 1 Compact Battery offre une liberté de mouvement optimale, s'utilise sans prise de courant et est en outre extrêmement compact et léger. Selon la batterie Battery Power 18 V (batterie non incluse), l'autonomie de cet aspirateur eau et poussières est de dix à vingt minutes. Le WD 1 Compact Battery dispose en outre d'une cuve en plastique robuste de 7 litres ainsi que d'un filtre à cartouche pour aspirer en tout confort les saletés sèches comme humides sans avoir à changer de filtre. Autres équipements : le flexible d'aspiration à flux optimisé et des accessoires spéciaux tels que le suceur pour fentes et le suceur fauteuil contribuent grandement à un ramassage optimal des saletés et à une propreté irréprochable, notamment lors du nettoyage de l'habitacle. L'élastique souple, qui permet une fixation parfaite du flexible d'aspiration, s'avère également pratique. Des options supplémentaires telles que la fonction de soufflerie, le système de verrouillage « Pull & Push », la poignée de transport ergonomique et le rangement pour les accessoires font de l'utilisation du WD 1 Compact Battery un véritable jeu d'enfant. Enfin, la compatibilité au sein de la plateforme de batterie 18 V permet également d'utiliser les batteries d'autres appareils Battery Power 18 V avec le WD 1 Compact Battery.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VPermet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Design compact et mobilePeut être utilisé seul et en toute flexibilité. Transport facilité.
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'intérieur des voitures
- Idéal pour nettoyer l'intérieur des voitures.
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Système pratique pour le rangement du flexible
- Fixation simple du flexible d'aspiration pour le transport et le rangement grâce à une bande en caoutchouc.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement des accessoires sans perte de place, en toute sécurité et à portée de main.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport confortable de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|250
|Puissance d’aspiration (W)
|60
|Dépression (mbar)
|max. 85
|Débit d'air (l/s)
|max. 22
|Taille de la cuve (l)
|7
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 10 (2,5 Ah) / env. 20 (5,0 Ah)
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|5.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|386 x 279 x 312
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Filtre à cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant papier: 1 Pièce(s), Deux couches
Équipement
- Fonction de soufflage
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Intérieur des véhicules
- Mobilehomes
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Liquides
- Atelier
- Salle de loisirs
