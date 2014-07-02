Zisternenpumpe BP 2 Cistern
Die BP 2 Cistern mit robustem Edelstahlgehäuse ist die ideale Tauchdruckpumpe zur Gartenbewässerung mit Regenwasser aus einer Zisterne. Inkl. Schlauchanschluss-Set und Schwimmerschalter.
Die Tauchdruckpumpe BP 2 Cistern eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen zum Zweck der Gartenbewässerung. Durch den gezielten Einsatz von Regen-, Brunnen- oder Grundwasser lässt sich so jede Menge kostbares Trinkwasser sparen. Das Pumpengehäuse, der Gewindestutzen und der Tragegriff aus Edelstahl präsentieren sich äußerst robust. Zum Ablassen - zum Beispiel in einen Brunnenschacht - kann ein Seil an der Pumpe angebracht werden. Die Tauchdruckpumpe bietet einen integrierten Vorfilter sowie einen Schwimmerschalter, der die Pumpe je nach Wasserstand an- und abschaltet und sie so vor Trockenlauf bewahrt. Die Schalthöhe ist flexibel einstellbar. Im Lieferumfang ist ein Schlauchanschluss-Set enthalten, mit dem 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden können. Inkl. integriertem Rückschlagventil.
Merkmale und Vorteile
Pumpengehäuse, Gewindestutzen und Tragegriff aus EdelstahlHöhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit sowie sicherer Transport und einfaches Handling.
Inklusive Pumpenanschlussstück und RückschlagventilSchneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.
Integrierter VorfilterSchützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit.
Schwimmerschalter mit Kabelfixierung
- Trockenlaufsicherung mit einfacher Schalthöheneinstellung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|800
|Fördermenge max. (l/h)
|< 5700
|Förderhöhe (m)
|32
|Druck (bar)
|max. 3.2
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|130 x 130 x 475
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück in 1″, ¾″ mit Schlauchschelle
Ausstattung
- Integriertes Rückschlagventil
- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- Schwimmerschalter
- Robuster Edelstahl-Tragegriff
- Integrierter Vorfilter
- Einfache Definition der Schalthöhe
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Zisternen
Zubehör
BP 2 Cistern Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.