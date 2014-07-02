Pompe pour citerne BP 2 Cistern
La BP 2 Cistern munie d'un carter robuste en acier inoxydable est la pompe refoulante immergée idéale pour l'arrosage du jardin à l'eau de pluie à partir d'une citerne. Avec kit de raccordement de tuyau et interrupteur flotteur.
La pompe refoulante immergée BP 2 Cistern est idéale pour l'utilisation de sources d'eau alternatives afin d'arroser le jardin. L'utilisation ciblée des eaux de pluie, de puits ou souterraines permet des économies considérables d'eau potable précieuse. Le carter de pompe, le raccord fileté et la poignée de transport en acier inoxydable sont extrêmement robustes. Pour faire descendre la pompe, par exemple au fond d'un puits, il est possible d'y fixer une corde. La pompe refoulante immergée est dotée d'un préfiltre et d'un interrupteur flotteur qui met en marche et arrête la pompe en fonction du niveau d'eau afin de la protéger d'un manque d'eau. La hauteur d'enclenchement peut être réglée de manière flexible. L'appareil est livré avec un kit de raccordement de tuyau permettant un raccordement facile des tuyaux 3/4" et 1" à la pompe. Avec clapet antiretour intégré.
Caractéristiques et avantages
Pompe, raccords filetés et poignée de transport en acier inoxydable.Durée de vie prolongée et résistance aux chocs, transport en toute sécurité et opération simple.
Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôleRaccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.
Préfiltre intégréProtection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Interrupteur flotteur
- Protection contre la marche à sec avec sélection simple de la hauteur d'enclenchement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|800
|Débit max. (l/h)
|< 5700
|Hauteur de refoulement (m)
|32
|Pression (bar)
|max. 3.2
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|9.9
|Poids emballage inclus (kg)
|11.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 130 x 475
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible en 1″, ¾″ avec clip de flexible
Équipement
- Clapet anti-retour intégré
- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Interrupteur à flotteur
- Poignée robuste en acier inoxydable
- Préfiltre intégré
- Sélection facile de la hauteur d’enclenchement
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de citernes
Accessoires
Pièces de rechange BP 2 Cistern
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.