Haus- & Gartenpumpe BP 3 Home & Garden
Die langlebige und leistungsstarke Haus- und Gartenpumpe BP 3 Home & Garden ist die ideale Lösung für die Gartenbewässerung bzw. für die Hauswasserversorgung, z. B. mit Regenwasser.
Ob zur Bewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung – die Kärcher Qualitätspumpe BP 3 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen als Brauchwasser (z.B. Regenwasser aus Zisternen). Dank automatischer Start-/ Stopp-Funktion schaltet sich die Pumpe bei Bedarf automatisch ein – und später wieder aus. Größtmöglicher Schutz inklusive: Die Pumpe wird automatisch über einen Trockenlaufschutz abgeschaltet und die Fehleranzeige leuchtet auf. Die leistungsstarke Pumpe ist wartungsfrei und besticht durch konstanten Druck für eine optimale Gartenbewässerung. Ein integrierter Fußschalter, 2 Ausgänge für gleichzeitigen Betrieb zweier Anschlussgeräte sowie geräuschhemmende Gummifüße sind weitere Komfortmerkmale. Der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil stellen einen zuverlässigen Betrieb sicher. Die hochwertigen Materialien versprechen eine lange Lebensdauer. Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist möglich.
Merkmale und Vorteile
Komfort in Haus und GartenZuverlässige Versorgung im Haus sowie konstanter Druck für die Gartenbewässerung.
Sicher und langlebigSerienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.
Start-/Stopp-AutomatikJe nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.
Optimales Ansaugen
- Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Fehleranzeige
- Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt.
Zwei Wasserausgänge
- Mehrfach-Nutzung: z. B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze.
Flexibler T-Anschlussstutzen
- Flexibel montierbar - für eine optimale Ausrichtung der verbundenen Schläuche.
Komfortabler Fußschalter
- Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|800
|Fördermenge max. (l/h)
|< 3300
|Förderhöhe (m)
|40
|Druck (bar)
|max. 4
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1.85
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|10.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Automatik-Start / Stopp-Funktion
- Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil
- Trockenlaufschutz
- Großer Einfüllstutzen
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufbewahrung
- Fehleranzeige
- Zwei Wasserausgänge
- Drehbare, geräuschhemmende Gummi-Füße
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen
Zubehör
BP 3 Home & Garden Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.