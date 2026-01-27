Hauswasserwerk BP 4.900 Home
Das leistungsstarke Hauswasserwerk BP 4.900 Home mit integriertem Druckausgleichsbehälter pumpt Wasser aus alternativen Quellen als Brauchwasser vollautomatisch durch das ganze Haus.
Das Hauswasserwerk BP 4.900 Home bringt Brauchwasser vollautomatisch, druckvoll und zuverlässig dorthin, wo es genutzt werden kann – zum Beispiel zur Versorgung der Waschmaschine oder des WCs. In bewährter Kärcher Qualität stellt die leistungsstarke BP 4.900 Home Wasser aus alternativen Quellen wie Brunnen oder Zisternen zur Verfügung. Besonders praktisch: Das Hauswasserwerk schaltet sich dabei je nach Bedarf automatisch an und wieder aus. Zur umfassenden Ausstattung der Pumpe gehören ein Rückschlagventil, die integrierte Druckanzeige, der 24 Liter fassende Druckausgleichsbehälter und ein Thermoschutz. Der integrierte Thermoschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit im Notfall: Das Hauswasserwerk schaltet automatisch ab, sobald die Pumpe trocken läuft. Dank Komponenten aus Edelstahl ist die Pumpe außerdem äußerst langlebig. Und mit per Schrauben am Untergrund fixierbaren Füßen garantiert sie jederzeit einen sicheren Stand.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigKärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Integrierte ThermosicherungSchutz der Pumpe vor Überhitzung.
Flansch und Welle aus EdelstahlRobuste Materialien für eine lange Lebensdauer.
Integrierte Druckanzeige
- Optimale Kontrolle und Wartung.
Optimierte Anschlüsse
- Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Standfuß mit Verschraubmöglichkeit
- Ideal für eine Festinstallation.
Separate Einfüllöffnung
- Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1150
|Fördermenge max. (l/h)
|< 4900
|Förderhöhe (m)
|max. 50
|Druck (bar)
|max. 5
|Arbeitsdruck (bar)
|1.5 - 3.5
|Ansaughöhe max. (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|18
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|506 x 269 x 540
Lieferumfang
- Inkl. 2 Anschluss-Adapter für Pumpen G1
Ausstattung
- Integrierter Druckausgleichsbehälter: 24 l
- Integrierte Druckanzeige
- Spritzwassergeschützter An-/Aus-Schalter
- Thermosicherung
- Edelstahl-Flansch und -Welle
- Inkl. Rückschlagventil
- Separate Einfüllöffnung
- Wasserablassventil
Anwendungsgebiete
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen
