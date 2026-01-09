Haus- & Gartenpumpe BP 7 Home & Garden
Langlebige Premium-Haus- & Gartenpumpe BP 7 Home & Garden mit effizientem 5-stufigem Laufwerk zur Gartenbewässerung & Hauswasserversorgung (z.B. mit Regenwasser). Komfortabel, stark, sicher!
Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 7 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank der automatischen Start/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 7 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab, eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 5-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 7 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 Prozent. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter, den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Merkmale und Vorteile
Komfort in Haus und Garten
- Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung.
Sicher und langlebig
- Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Sehr energieeffizient und hörbar leiser.
Start/Stopp-Automatik
- Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.
Optimales Ansaugen
- Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Fehleranzeige
- Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt.
Zwei Wasserausgänge
- Mehrfachnutzung: z.B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze.
Flexibler T-Anschlussstutzen
- Flexibel montierbar für eine optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche.
Komfortabler Fußschalter
- Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Fördermenge max. (l/h)
|< 6000
|Förderhöhe (m)
|60
|Druck (bar)
|max. 6
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1.85
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|15.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Automatik-Start / Stopp-Funktion
- Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil
- Trockenlaufschutz
- Großer Einfüllstutzen
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufbewahrung
- Fehleranzeige
- Zwei Wasserausgänge
- Drehbare, geräuschhemmende Gummi-Füße
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen
Zubehör
BP 7 Home & Garden Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.