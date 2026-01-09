Pompe Home&Garden BP 7 Home & Garden
Pompe pour maison et jardin BP 7 Home & Garden haut de gamme à 5 turbines pour l’arrosage du jardin et l’alimentation en eau à usage domestique (par ex., eau de pluie). Confort, puissance et fiabilité !
Pour arroser le jardin à pression constante, ou encore alimenter en eau la machine à laver ou les toilettes : La pompe de qualité longue durée et sans entretien BP 7 Home & Garden est idéale pour l’alimentation en eau courante à partir de sources alternatives. Grâce à la fonction de marche/arrêt automatique, la pompe BP 7 s’amorce automatiquement, puis s’arrête de nouveau. En cas d’urgence, la protection contre la marche à vide arrête la pompe, un témoin d’erreur s’allume. Le mécanisme à 5 turbines séduit par ses performances, son efficacité et son fonctionnement régulier. À débit équivalent, le modèle BP 7 Home & Garden utilise moins de puissance moteur que les pompes jet traditionnelles, d’où une économie d’énergie d’env. 30 pour cent. Les caractéristiques pratiques telles que la commande au pied intégrée, les deux sorties pour le fonctionnement simultané de deux appareils raccordés et les pieds en caoutchouc silencieux sont complétées par des caractéristiques de sécurité telles que le préfiltre de série et le clapet anti-retour intégré, pour un fonctionnement fiable. Kärcher propose une extension de garantie à 5 ans.
Caractéristiques et avantages
Facilement utilisable pour la maison et le jardin
- Alimente le lave linge tout en générant une pression constante au jardin
Sûr et longue durée de vie
- Avec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche à sec
Pompe multicellulaire
- D'une efficacité d'énergie fantastique et silencieux comme un murmure
Marche/arrêt automatique
- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement
Aspiration optimale
- La pompe de qualité peut sans problèmes aspirer de l’eau à 8 mètres de profondeur, par ex. à partir d’une citerne.
Panneau pour contrôle d'erreurs
- Problèmes de pression ou d'aspiration indiqués
Deux sorties d'eau
- Multiplicité des utilisations : par ex., double arrosage simultané du jardin, automatique d’une part avec un arroseur pour la pelouse, et manuel avec un pistolet.
Connextion en T
- Installation flexible - connexion possible de plusieurs tuyaux
Pédale confortable
- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1200
|Débit max. (l/h)
|< 6000
|Hauteur de refoulement (m)
|60
|Pression (bar)
|max. 6
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1.85
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13.4
|Poids emballage inclus (kg)
|15.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 540 x 373
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Fonction automatique de Marche/Arrêt
- Pré filtre et clapet anti-retour inclus
- Sécurité manque d'eau
- Ouverture de remplissage large
- Poignée de transport ergonomique
- Système d'attache du câble électrique
- Panneau pour contrôle d'erreurs
- Deux sorties d'eau
- Socle en caoutchouc rotatif réduisant le bruit
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge
