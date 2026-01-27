Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 9.500 Dirt
Robust und zuverlässig: Die Tauchpumpe SP 9.500 Dirt mit einer Pumpleistung von max. 9.500 l/h inklusive Schwimmerschalter ist die kompakte Einstiegspumpe zum Ab- und Umpumpen von Schmutzwasser.
Mit einer maximalen Pumpleistung von 9.500 l/h ist die SP 9.500 Dirt das perfekte Einstiegsmodell zum schnellen Ab- oder Umpumpen von Regenfässern und Gartenteichen. Sie pumpt zuverlässig sauberes sowie verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich zusätzlich ein optional erhältlicher Vorfilter anbringen, der das Pumpenlaufrad vor einer Verstopfung beispielsweise durch Äste schützt. Die aus dem Profibereich bekannte und in allen Tauchpumpen verbaute Gleitringdichtung garantiert auch hier eine extralange Lebensdauer der Pumpe. Optional kann die Garantie sogar auf 5 Jahre verlängert werden. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe ist zudem mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der das Gerät je nach Wasserstand ein- und ausschaltet und dadurch auch ein Trockenlaufen verhindert. Und dank der Fixierungsmöglichkeit für den Schwimmerschalter kann die Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand bis zu einer Restwasserhöhe von 25 Millimetern betrieben werden. Ebenfalls praktisch: Der Quick Connect-Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
SchwimmerschalterSchaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.
Quick ConnectAnschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4'' und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.
Ausgelegt auf Schmutzwasser
- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.
Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter
- Für die Umstellung in den Dauerbetrieb.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Robuster und einfach anzubringender Vorfilter als Zubehör
- Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|280
|Fördermenge max. (l/h)
|< 9500
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|6
|Druck (bar)
|max. 0.6
|Korngröße (mm)
|max. 20
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|25
|Restwasserhöhe (mm)
|25
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Schwimmerschalter
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
- Keramische Gleitringdichtung
Anwendungsgebiete
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen
- Einsatz bei Überschwemmungen
Zubehör
SP 9.500 Dirt Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.