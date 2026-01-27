Pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 9.500 Dirt
Robuste et fiable : la pompe d'évacuation SP 9.500 Dirt d'une capacité de refoulement max. de 9 500 l/h, équipée d'un interrupteur flotteur, est une pompe d'entrée de gamme compacte destinée à l'évacuation et au transvasement d'eau sale.
Avec une capacité de refoulement maximale de 9 500 l/h, la SP 9.500 Dirt est le modèle d'entrée de gamme parfait pour évacuer ou transvaser rapidement le contenu des cuves d'eau et des bassins de jardin. Elle garantit un pompage fiable des eaux claires comme des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres. En cas d'eaux plus chargées, il est possible d'ajouter un préfiltre disponible en option qui protège la roue à aubes de la pompe des obstructions, par exemple dues à des branches. La garniture mécanique, qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel et qui est montée dans toutes les pompes d'évacuation, assure une durée de vie particulièrement longue de la pompe. En option, il est même possible d'étendre la garantie à cinq ans. La pompe d'évacuation pour eaux chargées est en outre équipée d'un interrupteur flotteur qui enclenche et coupe l'appareil en fonction du niveau d'eau, empêchant ainsi par la même occasion un manque d'eau. Et grâce à la possibilité de blocage de l'interrupteur flotteur, la pompe peut même être utilisée en cas de faible niveau d'eau jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 millimètres. Autre aspect pratique : le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2".
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Interrupteur à flotteurPermet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.
Quick ConnectSupport de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et facile à raccorder comme accessoire
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|280
|Débit max. (l/h)
|< 9500
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur de refoulement (m)
|6
|Pression (bar)
|max. 0.6
|Granulométrie (mm)
|max. 20
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|25
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|25
|Filetage des raccords
|G1 1/2
|Filetage des raccords côté refoulement
|G1/2 filetage interne
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.8
|Poids emballage inclus (kg)
|4.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale
- Roulement en céramique
Domaines d'utilisation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
- Utilisation en cas d'inondation
Accessoires
Pièces de rechange SP 9.500 Dirt
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.