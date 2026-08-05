Forecourtgerät PT

Duftsprüher Perfume Tower PT von Kärcher. Das Forecourtgerät zur mühelosen und nachhaltigen Neutralisierung unangenehmer Gerüche in Fahrzeugen.

Vier unterschiedliche Duftessenzen stehen zur Verfügung, um mit dem Duftsprüher Perfume Tower PT unangenehme Gerüche in Fahrzeugen, wie beispielsweise Tabakrauch, effizient und schnell zu neutralisieren. Bei der Auswahl der Düfte haben wir auf ein breites Spektrum geachtet, um so möglichst jeden Kundenwunsch erfüllen zu können. Ein ungewolltes Vermischen der Düfte ist technisch ausgeschlossen. Der elektronische Münzprüfer ist genauso wie die Laufzeit einfach und schnell nach Ihren individuellen Ansprüchen programmier- und einstellbar. Der elektronische Münzprüfer ist sowohl für Münzen als auch für Wertmarken geeignet und genauso wie die Laufzeit (stufenlos bis zu 7 Minuten Betriebsdauer) einfach und schnell nach Ihren individuellen Ansprüchen programmier- und einstellbar.

Merkmale und Vorteile
Forecourtgerät PT: Vier verschiedene Düfte möglich
Vier verschiedene Düfte möglich
Keine Vermischung der einzelnen Düfte. Reine Duftessenzen, die fast jedem Geschmack entsprechen.
Forecourtgerät PT: Elektronischer Münzprüfer
Elektronischer Münzprüfer
Individuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich.
Forecourtgerät PT: Programmierbare Laufzeit
Programmierbare Laufzeit
Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Schutzklasse IP44
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Aufnahmeleistung (kW) 0.3
Verbrauch Parfüm-Wassergemisch (ml/min) 50

Ausstattung

  • Art der Anwendung: Neutralisierung von Gerüchen im Fahrzeuginnenraum
Anwendungsgebiete
  • Perfume Tower zur Neutralisierung von Gerüchen im Fahrzeuginneren