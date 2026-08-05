Forecourtgerät PT
Duftsprüher Perfume Tower PT von Kärcher. Das Forecourtgerät zur mühelosen und nachhaltigen Neutralisierung unangenehmer Gerüche in Fahrzeugen.
Vier unterschiedliche Duftessenzen stehen zur Verfügung, um mit dem Duftsprüher Perfume Tower PT unangenehme Gerüche in Fahrzeugen, wie beispielsweise Tabakrauch, effizient und schnell zu neutralisieren. Bei der Auswahl der Düfte haben wir auf ein breites Spektrum geachtet, um so möglichst jeden Kundenwunsch erfüllen zu können. Ein ungewolltes Vermischen der Düfte ist technisch ausgeschlossen. Der elektronische Münzprüfer ist genauso wie die Laufzeit einfach und schnell nach Ihren individuellen Ansprüchen programmier- und einstellbar. Der elektronische Münzprüfer ist sowohl für Münzen als auch für Wertmarken geeignet und genauso wie die Laufzeit (stufenlos bis zu 7 Minuten Betriebsdauer) einfach und schnell nach Ihren individuellen Ansprüchen programmier- und einstellbar.
Merkmale und Vorteile
Vier verschiedene Düfte möglichKeine Vermischung der einzelnen Düfte. Reine Duftessenzen, die fast jedem Geschmack entsprechen.
Elektronischer MünzprüferIndividuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich.
Programmierbare LaufzeitStufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schutzklasse
|IP44
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Aufnahmeleistung (kW)
|0.3
|Verbrauch Parfüm-Wassergemisch (ml/min)
|50
Ausstattung
- Art der Anwendung: Neutralisierung von Gerüchen im Fahrzeuginnenraum
Anwendungsgebiete
- Perfume Tower zur Neutralisierung von Gerüchen im Fahrzeuginneren