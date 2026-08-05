Équipement complémentaire PT

Pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT de Kärcher. L'équipement complémentaire pour une neutralisation aisée et durable des odeurs désagréables dans les véhicules.

Quatre senteurs différentes sont disponibles afin de neutraliser rapidement et efficacement les odeurs désagréables des véhicules (la fumée de tabac par exemple) à l'aide du pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT. Nous avons veillé lors du choix des senteurs à couvrir un spectre large afin de satisfaire dans la mesure du possible tous les souhaits des clients. Tout mélange involontaire des senteurs est techniquement exclu. Vous pouvez programmer et régler facilement et rapidement le contrôleur de pièces électronique et la durée de fonctionnement en fonction de vos besoins personnels. Le contrôleur de pièces électronique convient à la fois pour les pièces de monnaie et pour les jetons et la durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu'à 7 minutes.

Caractéristiques et avantages
Équipement complémentaire PT: Quatre senteurs différentes possibles
Quatre senteurs différentes possibles
Les différentes senteurs ne se mélangent pas. Des essences pures satisfaisant presque tous les goûts.
Équipement complémentaire PT: Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Programmation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Équipement complémentaire PT: Durée de fonctionnement programmable
Durée de fonctionnement programmable
Réglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications

Données techniques

Classe de protection IP44
Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance absorbée (kW) 0.3
Consommation Mélange eau-parfum (ml/min) 50
Domaines d'utilisation
  • Perfume Tower pour la neutralisation d'odeurs dans l'habitacle de véhicules