Équipement complémentaire PT
Pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT de Kärcher. L'équipement complémentaire pour une neutralisation aisée et durable des odeurs désagréables dans les véhicules.
Quatre senteurs différentes sont disponibles afin de neutraliser rapidement et efficacement les odeurs désagréables des véhicules (la fumée de tabac par exemple) à l'aide du pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT. Nous avons veillé lors du choix des senteurs à couvrir un spectre large afin de satisfaire dans la mesure du possible tous les souhaits des clients. Tout mélange involontaire des senteurs est techniquement exclu. Vous pouvez programmer et régler facilement et rapidement le contrôleur de pièces électronique et la durée de fonctionnement en fonction de vos besoins personnels. Le contrôleur de pièces électronique convient à la fois pour les pièces de monnaie et pour les jetons et la durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu'à 7 minutes.
Caractéristiques et avantages
Quatre senteurs différentes possiblesLes différentes senteurs ne se mélangent pas. Des essences pures satisfaisant presque tous les goûts.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Durée de fonctionnement programmableRéglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0.3
|Consommation Mélange eau-parfum (ml/min)
|50
Domaines d'utilisation
- Perfume Tower pour la neutralisation d'odeurs dans l'habitacle de véhicules