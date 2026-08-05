Quatre senteurs différentes sont disponibles afin de neutraliser rapidement et efficacement les odeurs désagréables des véhicules (la fumée de tabac par exemple) à l'aide du pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT. Nous avons veillé lors du choix des senteurs à couvrir un spectre large afin de satisfaire dans la mesure du possible tous les souhaits des clients. Tout mélange involontaire des senteurs est techniquement exclu. Vous pouvez programmer et régler facilement et rapidement le contrôleur de pièces électronique et la durée de fonctionnement en fonction de vos besoins personnels. Le contrôleur de pièces électronique convient à la fois pour les pièces de monnaie et pour les jetons et la durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu'à 7 minutes.