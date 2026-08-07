Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C Classic
Einfach zu bedienender, zuverlässiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Schwimmerkasten und Systempflegedosierung, hochwertiger Kurbelwellenpumpe sowie robustem Stahlrohrrahmen.
Ausgerüstet mit einem Schwimmerkasten, der im Zusammenspiel mit unserer speziellen PressurePro Systempflege RM 110 Kalkablagerungen an Komponenten und wasserführenden Teilen verhindert, überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C Classic mit einfachster Bedienung, Wartungsfreundlichkeit und besten Reinigungsergebnissen. Bewährte, leistungsstarke und zuverlässige Komponenten, wie die von einem Wasserfilter vor Verunreinigungen geschützte, robuste Kurbelwellenpumpe und der langsam laufende, 4-polige Elektromotor, sorgen dabei für hohe Leistung und ausdauernden Betrieb. Durch die offene Bauweise sind alle relevanten Komponenten sehr einfach zugänglich. Geschützt durch einen stabilen Stahlrohrrahmen eignet sich der HDS 8/18-4 C Classic auch für Einsätze unter harten Bedingungen auf Baustellen oder in der Landwirtschaft. Integrierte Kranhaken sowie große, pannensichere Räder erleichtern den Transport zum Einsatzort. Serienmäßige Ausstattung: Classic-Hochdruckpistole, 30-Liter-Kraftstofftank für sehr lange Reinigungseinsätze sowie praktische Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Weitere Merkmale: 180 Bar Arbeitsdruck und eine Fördermenge von bis zu 800 l/h.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigEin robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.
ZuverlässigkeitRobuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität. Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter.
Effiziente BrennertechnikHohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer. Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank. In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
Hohe Mobilität
- Pannensichere, große Räder für sicheres Manövrieren auf unebenen Untergründen.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|300 - 800
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. Druck (bar)
|235
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|Anschlussleistung (kW)
|5.5
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5.2
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|4.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|025
|Brennstofftank (l)
|30
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|126
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|136.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1125 x 722 x 892
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Standard Heißwasser
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 8/18-4 C Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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