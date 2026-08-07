Nettoyeurs haute pression HDS 8/18-4 C Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude facile à utiliser et fiable avec réservoir à flotteur et dosage d'agent d'entretien, pompe à vilebrequin haut de gamme et châssis tubulaire robuste en acier.
Équipé d'un réservoir à flotteur, qui prévient les dépôts de calcaire sur les composants et les pièces en contact avec l'eau en association avec notre agent d'entretien RM 110 PressurePro spécial, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/18-4 C Classic s'illustre par son utilisation ultra simple, sa facilité d'entretien et ses excellents résultats de nettoyage. Des composants éprouvés, performants et fiables tels que la pompe à vilebrequin robuste, protégée contre les salissures par un filtre à eau, et le moteur électrique lent à 4 pôles assurent une puissance élevée et un fonctionnement prolongé. Grâce à son format ouvert, tous les composants pertinents sont très faciles d'accès. Protégé par un châssis tubulaire solide en acier, le HDS 8/18-4 C Classic convient également aux utilisations en conditions difficiles sur les chantiers ou dans l'agriculture. Des crochets de levage intégrés et de grandes roues anti-crevaison facilitent le transport jusqu'au lieu d'utilisation. Équipement de série : pistolet haute pression Classic, réservoir de carburant de 30 litres pour des nettoyages prolongés et possibilités pratiques pour le rangement des accessoires. Autres caractéristiques : 180 bar de pression de service et jusqu'à 800 l/h de débit.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
FiabilitéPompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher. Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|300 - 800
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression max. (bar)
|235
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|5.5
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5.2
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|4.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Poids (avec accessoire) (kg)
|126
|Poids emballage inclus (kg)
|136.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1125 x 722 x 892
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Eau chaude standard
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 8/18-4 C Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.