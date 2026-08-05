Hochdruckreiniger HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Der HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further ist eine limitierte schwarze Heißwasser-Hochdruckreiniger-Edition mit 15 % recyceltem Kunststoff¹ und exklusiver Zubehörausstattung: eco!Booster MAX.
Der limitiert verfügbare schwarze HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further aus knapp 15 Prozent recyceltem Kunststoff¹ mit exklusivem Zubehör wie dem eco!Booster MAX und dem LED-Düsenlicht ist ein umweltfreundliches, leistungsstarkes Einstiegsgerät in die Superklasse der Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die eco!efficiency-Stufe, eine präzise Reinigungsmitteldosierung, ein Serviceschalter zur Wasserhärteregelung sowie eine optimierte Brennertechnik ermöglichen einen sparsamen Betrieb bei gleichzeitig exzellenten Reinigungsergebnissen. Für diese sind insbesondere der herausragende Pumpenwirkungsgrad, die patentierte Düsentechnologie sowie die verbauten Keramikkolben und das Turbogebläse verantwortlich. Das intuitive Bedienkonzept mit LED-Anzeigen erleichtert die Handhabung, während eine Lenkrolle, große gummibereifte Räder und ergonomische Schubbügel einen einfachen Transport gewährleisten. Auch Wartung und Service erfolgen mühelos: Alle relevanten Komponenten sind leicht zugänglich und wichtige Betriebsdaten komfortabel abrufbar.
Merkmale und Vorteile
WirtschaftlichkeitIn der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert.
ZuverlässigkeitDas Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Gerätebetriebsdaten über Einsatzdauer und notwendige Serviceintervalle abrufbar.
Nachhaltigkeitsmerkmale
Höchste Effizienz
- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 15 % recyceltem Kunststoff¹.
- Gründliches Reinigen auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank leistungsstarkem LED-Düsenlicht.
- Höhere Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Wasser- und Energieersparnis durch den eco!Booster MAX.
- Design mit 15 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Gründliches Reinigen auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank leistungsstarkem LED-Düsenlicht.
- Höhere Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Wasser- und Energieersparnis durch den eco!Booster MAX.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|550 - 1100
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5.9
|Anschlussleistung (kW)
|8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Brennstofftank (l)
|25
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|160.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|170.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Longlife
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- eco!Booster
- Hochdruckstrahlrohr
Ausstattung
- Druckabschaltung
- Pol-Wendestecker (3~)
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Serviceelektronik mit LED-Anzeige
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Trockenlaufschutz
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.