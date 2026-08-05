Nettoyeurs haute pression HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Le HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further est une édition limitée en coloris noir du nettoyeur haute pression à eau chaude avec 15 % de plastique recyclé¹ et équipée d'un accessoire exclusif : l'eco!Booster MAX.
Le HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de près de 15 % de plastique recyclé¹ et fourni avec des accessoires exclusifs comme l'eco!Booster MAX et la lampe à LED pour lance, est un appareil d'entrée écologique et performant dans la gamme Super des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Le mode eco!efficiency, un dosage de détergent précis, un interrupteur de service pour régler la dureté de l'eau ainsi qu'une technologie de brûleur optimisée permettent un fonctionnement économique associé à d'excellents résultats de nettoyage. Ces derniers sont notamment dus au rendement exceptionnel de la pompe, à la technologie de buse brevetée ainsi qu'aux pistons en céramique intégrés et à la soufflerie turbo. Le concept d'utilisation intuitif avec des afficheurs à LED facilite la prise en main tandis qu'une roulette pivotante, de grandes roues à bandage en caoutchouc et des guidons ergonomiques garantissent un transport facile. La maintenance et l'entretien s'effectuent tout aussi aisément : tous les composants concernés sont faciles d'accès et les données de fonctionnement essentielles sont consultables en tout confort.
Caractéristiques et avantages
RentabilitéEn mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal. Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.
FiabilitéLe système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression. Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau. Les données relatives à l'appareil concernant la durée d'utilisation et les intervalles de maintenance sont également disponibles.
Caractéristiques durables
Efficacité maximale
- Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
Caractéristiques durables
- Design avec 15 % de plastique recyclé¹.
- Nettoyage en profondeur, y compris dans des conditions d'éclairage défavorables grâce à la puissante lampe à LED pour lance.
- Puissance de nettoyage supérieure associée à des économies d'eau et d'électricité grâce à l'eco!Booster MAX.
- Design avec 15 % de plastique recyclé¹⁾.
- Nettoyage en profondeur, y compris dans des conditions d'éclairage défavorables grâce à la puissante lampe à LED pour lance.
- Puissance de nettoyage supérieure associée à des économies d'eau et d'électricité grâce à l'eco!Booster MAX.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|550 - 1100
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5.9
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|160.5
|Poids emballage inclus (kg)
|170.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- eco!Booster
- Lance à haute pression
Équipement
- Coupure de la pression
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Système antibélier (SDS)
- Électronique de service avec affichage LED
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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