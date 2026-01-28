Hochdruckreiniger HDS 5/11 U
Der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/11 U ist ein preisattraktives Einstiegsmodell mit innovativem Uprightdesign für herausragende Eigenschaften in Sachen Mobilität und Ergonomie.
HDS 5/11 U: Das Einstiegsgerät in die Klasse der Heißwasser-Hochdruckreiniger überzeugt mit seinem durchdachten und innovativen Uprightdesign. Diese Art einer horizontalen Gerätekonzeption führt zu einem geringen Gewicht und sehr kompakten Maßen. Damit ist das Gerät sowohl sehr einfach in Pkw-Kombis zu transportieren als auch – dank der großen Räder und des Schubbügels – auf unebenem Untergrund sehr mobil. Eine hocheffiziente Reinigungsleistung garantiert das Zusammenspiel von patentierter Düsentechnologie, Turbogebläse und erhöhtem Pumpenwirkungsgrad. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Eine einfache Bedienung sowie Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze ergänzen die umfangreiche Ausstattung des Geräts.
Merkmale und Vorteile
Innovatives UprightdesignKräfteschonender Transport über Absätze oder Treppenstufen. Große Räder für unbefestigte Oberflächen.
WasserfeinfilterSicherer Schutz der Hochdruckpumpe vor Verunreinigungen. Mühelos von außen entnehmbar.
Kompakte BauweisePlatzsparendes Lagern und Transportieren. Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport. Ideal auch für kleinere Servicefahrzeuge.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|450
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Anschlussleistung (kW)
|2.2
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|2.4
|Brennstofftank (l)
|6.5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|68.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|77.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Strahlrohr: 840 mm
Ausstattung
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 5/11 U Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.