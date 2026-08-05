Der elektrische Heißwassererzeuger punktet mit einer Leistung von 24 kW. Sein Einsatz ist überall dort sinnvoll, wo die Abgasabführung eines Brenners problematisch oder nicht gestattet ist. Die maximale Temperatur beträgt 85 °C und wird von einem Thermostat geregelt. Die Einheit kann manuell oder automatisch betrieben werden. Das Gerät arbeitet in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger. Der Heißwassererzeuger wird als eigenständige Einheit geliefert, komplett mit Steuerschrank und den benötigten Materialien (Schläuche, Kabeln, Schellen usw.), Optional kann der Kunde über 2 Magnetventile zwischen Kalt- und Heißwasserbetrieb auswählen sowie bei der Konfiguration eine digitale Zeitschaltuhr auswählen. Die Einheit kann auch als Durchlauferhitzer verwendet werden – Beispiel Dauerbetrieb: bei 700 l/h Fördermenge und Zulauftemperatur 15 °C wird eine Temperatur von 45 °C erreicht (Temperaturerhöhung 30 °C).