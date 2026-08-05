Hochdruckreiniger HD 13/18-4 St
Komfortable Bedienung, hohe Sicherheit und Robustheit: stationärer, leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit 1300 l/h und 180 bar.
Dieser stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger für eine Temperatur von bis zu 60 °C im Wasserzulauf begeistert mit einer Durchflussmenge von 1300 l/h und einem Arbeitsdruck von 180 Bar. Die hohe Leistung ermöglicht den Dauereinsatz unter harten Bedingungen, beispielsweise im Landwirtschafts- oder Industriebereich. Das robuste Gehäuse und der Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, die stabile Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf sowie der 4-polige, langsam laufende E-Motor mit Wasserkühlung sorgen für Robustheit und lange Standzeiten. Darüber hinaus verfügt die Maschine über einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Trockenlaufschutz und Leermeldeanzeige. Das Reinigungsmittel wird über eine spezielle Ansaugung mit einem Dosierventil zugeführt, auch hier wird der Leerstand über eine Anzeige mitgeteilt. Zur komfortablen Bedienung ist das Gerät mit einem großen Drehschalter ausgestattet, ebenso sind Installations- und Wartungsarbeiten schnell erledigt. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist an jeder Entnahmestelle verfügbar: Manometer und Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und Fernbedienungen.
Merkmale und Vorteile
Langlebig und robustRobuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
Qualitativ hochwertige AusstattungReinigungsmitteldosierung auf der Saugseite. Vorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen.
Elektronische Überwachung für höhere BetriebssicherheitAbschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Abschaltung bei Über-/Unterspannung. LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an.
Einfache Bedienung
- Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten.
- Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit.
- Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.
Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit
- Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten.
- Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern.
- LED-Leuchten zeigen den Status der wichtigsten Gerätefunktionen an
Großer Wasserfilter integriert
- Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe.
- Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.
Robuste Ausführung erlaubt auch härtere Einsätze
- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
Jederzeit schnell einsatzbereit
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
- Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.
- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
Servo Control
- Druck und Wassermenge sind direkt an der Pistole einstellbar.
- Ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
- Vielseitig und flexibel einsetzbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|700 - 1300
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. Druck (bar/MPa)
|240 / 24
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Anschlussleistung (kW)
|8.8
|Absicherung (A)
|16
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|1″
|Anzahl Nutzer
|1
|Mobilität
|Stationär
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|81
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|90.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Lieferumfang
- Servo Control
- Powerdüse
- Rahmen und Abdeckung: Stahl, pulverbeschichtet
- Vorbereitet für Servo Control
- Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Trockenlaufschutz
- Großer Wasserfeinfilter
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Vorbereitet für Fernbedienung
- RM1 Dosierung
- Ölstandschauglas
- Ölmessstab
- Wassergekühlter Motor
Anwendungsgebiete
- Für Reinigungsanwendungen bzw. -aufgaben in der Lebensmittelindustrie
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Vielseitiger Einsatz im industriellen Umfeld, z. B. zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und chemischen Industrie
- Hochdruckreinigung von Fahrzeugen
- Ideal für Werkstätten aller Art, Autovermietungen und in Autowaschanlagen
- Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
- Landwirtschaft
- Industrie
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 13/18-4 St Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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