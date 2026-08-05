Nettoyeurs haute pression HD 13/18-4 St
Utilisation confortable, sécurité et robustesse élevées : nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide performant avec 1 300 l/h et 180 bar.
Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide pour une température d'arrivée d'eau maximale de 60 °C s'illustre par un débit de 1 300 l/h et une pression de service de 180 bar. La puissance élevée permet une utilisation continue en conditions difficiles, par exemple dans le secteur agricole ou industriel. Le boîtier robuste et le cadre en acier revêtu par poudre, la pompe à vilebrequin solide avec culasse en laiton ainsi que le moteur électrique lent à 4 pôles avec refroidissement à l'eau assurent la robustesse et une longue durée de vie. Par ailleurs, la machine dispose d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau et indicateur de réservoir vide. Le détergent est amené par le biais d'une aspiration spéciale avec une vanne de dosage ; là aussi, un indicateur le signale lorsque le réservoir est vide. Pour une utilisation confortable, l'appareil est équipé d'un grand bouton rotatif tandis que les opérations d'installation et de maintenance s'effectuent rapidement. Les accessoires ne sont pas inclus et sont disponibles pour chaque point de prélèvement : manomètre et compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesRobuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
Équipement haut de gammeDosage du détergent côté aspiration. Réservoir de stockage avec soupape à flotteur et sécurité manque d'eau. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementCoupure en cas de fuite ou de défaillance. Coupure en cas de surtension ou de sous-tension. Des LED signalent la disponibilité, le manque d'eau et l'intervalle de maintenance.
Utilisation facile
- Un seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
- Des LED indiquent l'état des principales fonctions
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Accès confortable, nettoyage facile
Version robuste permettant également les utilisations en conditions difficiles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Travail en conditions difficiles.
- Machine robuste, durable et fiable.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
Servo Control
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés au niveau du pistolet.
- Permet des possibilités d'utilisation variées.
- Polyvalent et utilisation flexible
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|700 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Pression max. (bar/MPa)
|240 / 24
|Température d'admission (°C)
|60
|Puissance de raccordement (kW)
|8.8
|Protection (A)
|16
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|81
|Poids emballage inclus (kg)
|90.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo Control
- Powerbuse
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Préparé pour télécommande
- Dosage du RM1
- Voyant de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Pour les applications et tâches de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire et chimique
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Agriculture
- Industrie
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 13/18-4 St
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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