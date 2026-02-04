Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard
Starker Einsatz, starkes Arbeiten: Die stationäre Hochdruckmaschine ist für max. 8 Anwender geeignet. Konfigurierbar für 4000, 6000 oder 8000 l/h und einen Betriebsdruck von 80 oder 160 bar.
Der konfigurierbare stationäre Hochdruckreiniger HDC Standard ist für folgende Leistungsklassen erhältlich: 4000 l/h (2-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h), 6000 l/h (3-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h) und 8000 l/h (4-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h). Außerdem sind Arbeitsdrücke zwischen 80 und 160 Bar möglich. Weitere Features sind eine Wasserzulauftemperatur bis 85 °C (im Standard bis 60 °C), Rahmen aus Stahl oder optional Edelstahl, luftgekühlte, langsam laufende 4-polige Motoren, robuste Kurbelwellenpumpen mit Zylinderkopf aus Messing und Druckspeicher mit integriertem Schwimmerbehälter und Filter im Wasserzulauf, Betriebsstundenzähler, Anzeige von Fehlermeldungen und Betriebsparametern. Die Anlage sowie die Pumpen und Motoren schalten sich zudem automatisch ein und aus. Weitere Sicherheitsfunktionen sind der Trockenlaufschutz, die Überwachung der Wasserzulauftemperatur, Motoren mit Wicklungsschutz und Motorschutzschalter, Überströmventil und Drucksensor, Sicherheitsventil und Druckspeicher an jeder Pumpe und Leckagenüberwachung. Auf Anfrage sind die Geräte auch für 60 Hertz verfügbar.
Merkmale und Vorteile
Kurbelwellenpumpen mit Messing-Zylinderköpfen und hochwertigen Materialien
- Egal, welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.
- Automatischer Pumpenstart bei jeder Wasserentnahme, ohne weiteres Entriegeln.
- Gleichmäßige Betriebszeit aller Pumpenaggregate dank Folgevertauschung.
Benutzung des Geräts von bis zu 8 Bedienern gleichzeitig
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
- Für schnelle Reinigungseinsätze an wechselnden Einsatzorten.
Hohe Flexibilität
- Die verfügbare Wassermenge kann beliebig verwendet werden.
- Auch für die Innenreinigung von mittel- bis großen Behältern geeignet.
Mit Wassermangelsicherung und Temperaturüberwachung von Motoren und Wasser
Hohe Gerätesicherheit
- Betriebsstundenzähler und Anzeige, wenn eine Pumpenwartung fällig ist.
- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
Jederzeit schnell einsatzbereit
- 4-polige langsame Elektromotoren mit Soft-Starter garantieren lange Standzeiten.
Optional mit Rahmen und/oder Verkleidung aus Edelstahl
- Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche
Vordruckpumpe für Zulauftemp. bis 85 °C (Standard 60 °C) und 80/160 bar Druck
Intelligente Pumpensteuerung
- Optional Rahmen/Verkleidung aus Edelstahl (Standard pulverbeschichteter Stahl).
- Auf Anfrage gibt es 60-Hz-Geräte (z. B. 380–480 V, 690 V/60 Hz).
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Fördermenge (l/h)
|700 / 8000
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 85
|Motorenanlauf
|Softstart
|Anzahl Pumpen (Stück)
|2 - 4
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Ausstattung
- Ölmessstab
- Ölstandschauglas
- 4-poliger Motor (Langsamläufer)
- Luftgekühlter Motor
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Trockenlaufschutz
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Betriebsstundenzähler
- Servo Control
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet für Reinigungseinsätze in der Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft
- Stallreinigung
- Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Öffentlicher Dienst
- Zur Behälterreinigung in der Lebensmittel-, Kosmetik- und chemischen Industrie