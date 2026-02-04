Zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen gesundheitsgefährdender Stäube, mit Staubklasse-M-Zertifikat und darüber hinaus zum Einsatz in Ex-Zone 22 zugelassen: unser Superklasse-Ex-Industriesauger IVS 100/55 M Z22 mit leistungsstarkem 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Das hocheffizient arbeitende Gerät (IE2) ist sowohl für stationäre als auch für mobile Dauereinsätze geeignet und kann dank des integrierten Sanftanlaufs sogar an üblichen, mit 16 Ampere abgesicherten Industriesteckdosen betrieben werden. Die horizontale Filterabrüttlung garantiert jederzeit eine optimale Reinigung des M-geprüften, großen Sternfilters. Das Getriebe zur gezielten Kraftübertragung gewährleistet dabei stets ein gleich gutes Filterreinigungsergebnis, unabhängig davon, wie viel Kraft der Anwender aufwenden kann. Auch der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters untermauert die Bedienerfreundlichkeit des Geräts. Zahlreiche Möglichkeiten zur sicheren Aufbewahrung von Zubehören ergänzen das durchdachte Konzept.