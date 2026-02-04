Industriesauger IVS 100/55 M Z22
Der IVS 100/55 M Z22 ist ein Superklasse-Industriesauger mit leistungsstarkem 5,5-kW-Seitenkanalverdichter zum sicheren Saugen von großen Mengen auch explosionsgefährdeter Stäube, Klasse M.
Zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen gesundheitsgefährdender Stäube, mit Staubklasse-M-Zertifikat und darüber hinaus zum Einsatz in Ex-Zone 22 zugelassen: unser Superklasse-Ex-Industriesauger IVS 100/55 M Z22 mit leistungsstarkem 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Das hocheffizient arbeitende Gerät (IE2) ist sowohl für stationäre als auch für mobile Dauereinsätze geeignet und kann dank des integrierten Sanftanlaufs sogar an üblichen, mit 16 Ampere abgesicherten Industriesteckdosen betrieben werden. Die horizontale Filterabrüttlung garantiert jederzeit eine optimale Reinigung des M-geprüften, großen Sternfilters. Das Getriebe zur gezielten Kraftübertragung gewährleistet dabei stets ein gleich gutes Filterreinigungsergebnis, unabhängig davon, wie viel Kraft der Anwender aufwenden kann. Auch der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters untermauert die Bedienerfreundlichkeit des Geräts. Zahlreiche Möglichkeiten zur sicheren Aufbewahrung von Zubehören ergänzen das durchdachte Konzept.
Merkmale und Vorteile
Zertifiziert für ATEX-Zone 22Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißfreier SeitenkanalverdichterMit 5,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVS-Filterabreinigung
- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
- Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|5.5
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|77
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2.2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|157
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|168.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein