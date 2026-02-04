Industriesauger IVM 40/24-2
2-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 zum universellen Einsatz in der Industrie für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M.
Merkmale und Vorteile
2 Gebläsemotoren
- Hohe Saugleistung und Robustheit.
Fahrbarer Edelstahlbehälter
- Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|106 / 381.6
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2.3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|77
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1.6
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|35.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|36.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Anwendungsgebiete
- Für kleinere Mengen Feststoffe und Stäube