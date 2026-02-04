Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD zum universellen Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große, zertifizierte PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Filterbehälter und Sammelbehälter des Industriesaugers bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.