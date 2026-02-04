Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD
L'aspirateur industriel mobile et robuste IVM 40/24-2 M ACD de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, sait se montrer convaincant lors du ramassage de poussières inflammables fines et grossières.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides inflammables fines et grossières hors zone ATEX. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile en PTFE certifié de la classe de poussière M se nettoie de manière facile, pratique et fiable grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean, sans avoir à désactiver l'aspirateur. Le logement du filtre et la cuve à déchets de l'aspirateur industriel sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement. Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.
Équipé de 2 moteurs de turbine
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2.3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1.5
|Poids sans accessoires (kg)
|35.7
|Poids emballage inclus (kg)
|36.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|645 x 655 x 1150
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: Non
Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage des poussières inflammables