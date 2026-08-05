Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set
Das 2-motorige, mobile Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Set inklusive enthaltenem Zubehörs überzeugt bei der Aufnahme feiner und grober brennbarer Stäube.
Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriges Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Set zum universellen Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große, zertifizierte PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystem abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten zu müssen. Filterbehälter und Sammelbehälter des Industriesaugers bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
Merkmale und Vorteile
ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
Staubklasse M
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2.3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|77
|Kabellänge (m)
|10
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1.5
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|34.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|35.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1157
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Ja
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Aufnahme brennbarer Stäube