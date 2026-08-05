Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set

Das 2-motorige, mobile Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Set inklusive enthaltenem Zubehörs überzeugt bei der Aufnahme feiner und grober brennbarer Stäube.

Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriges Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Set zum universellen Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große, zertifizierte PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystem abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten zu müssen. Filterbehälter und Sammelbehälter des Industriesaugers bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set: ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set: Staubklasse M
Staubklasse M
Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set: Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 100 / 360
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22.5
Behälterinhalt (l) 40
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2.3
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 77
Kabellänge (m) 10
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 1.5
Farbe Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg) 34.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 35.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1157

Ausstattung

  • Hauptfilter: Sternfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Ja
Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set
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Videos

Anwendungsgebiete
  • Zur Aufnahme brennbarer Stäube
Zubehör