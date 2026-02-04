Langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Transmission abgereinigt werden. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.