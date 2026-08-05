Der Industriesauger IVR 40/30 Sc M ACD zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen verfügt über einen verschleißfreien Seitenkanalverdichter und ist damit ideal für dauerhafte Einsätze in der Produktion. Die zuverlässige Aufnahme feiner und auch brennbarer Stäube wird durch einen innenliegend verstärkten Taschenfilter (Staubfilterklasse M) mit großer Filterfläche (1,75 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie einem zyklonartigen Vorabscheidesystem gewährleistet. Der Sammelbehälter verfügt über eine bequem bedienbare Absetzmechanik. Dank des integrierten Schalldämpfers lässt sich das Arbeitsgeräusch auf ein Minimum reduzieren. Die robuste Bauart verspricht eine hohe Lebensdauer – selbst im harten industriellen Tagesgeschäft.