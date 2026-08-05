Industriesauger IVR 60/24-2 Sc M ACD

Zum sicheren Saugen von brennbaren und gesundheitsgefährdenden Stäuben und Feststoffen: der mobile, robuste IVR 60/24-2 Sc M ACD zum Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.

Zum sicheren Saugen von brennbaren und gesundheitsgefährdenden Stäuben und Feststoffen: der mobile, robuste IVR 60/24-2 Sc M ACD zum Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVR 60/24-2 Sc M ACD: ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.
Industriesauger IVR 60/24-2 Sc M ACD: Besonders robust, besonders flexibel
Besonders robust, besonders flexibel
Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
Industriesauger IVR 60/24-2 Sc M ACD: Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Komfortable, manuelle Filterabreinigung
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Behälterinhalt (l) 60
Behältermaterial Stahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2.4
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 68
Kabellänge (m) 10
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 1.75
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 87
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 87.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 855 x 760 x 1290

Ausstattung

  • Hauptfilter: Taschenfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Industriesauger IVR 60/24-2 Sc M ACD
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Videos

Anwendungsgebiete
  • Für Kleinmengen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Für kleinere Mengen feiner Späne und Stäube
Zubehör