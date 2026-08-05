ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.

Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.