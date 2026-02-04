Sowohl für den mobilen als auch den stationären Dauereinsatz geeignet ist unser Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen feiner, gesundheitsgefährdender Stäube. Zertifiziert für Staubklasse M und wirtschaftlich im Betrieb (IE2) überzeugt der Sauger auch mit seinem starken Drehstrommotor und dem leistungsfähigen 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Dank des integrierten Sanftanlaufs ist sogar der Betrieb an jeder herkömmlichen, 16-Ampere-Industriesteckdose problemlos möglich. Für maximale Mobilität sorgen dabei auch die vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Unterbringung von Zubehören. Der große, 16-faltige Sternfilter ist platzsparend untergebracht und wird mittels horizontaler Filterabrüttlung zuverlässig gereinigt. Ein Getriebe gewährleistet dabei stets ein optimales Reinigungsergebnis – unabhängig vom Kraftaufwand und damit sehr komfortabel für den Anwender. Ebenso erleichtert der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters dem Anwender dessen Entleerung. Auch die optionale Fernbedienung zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts aus bis zu 30 Meter Entfernung zeigt die Bedienerfreundlichkeit des IVS 100/55 M.