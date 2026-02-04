Industriesauger IVS 100/55 M

Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zur sicheren Beseitigung sehr großer Mengen gesundheitsgefährdender feiner Stäube. Mit Staubklasse-M-Zertifikat und 5,5-kW-Seitenkanalverdichter.

Sowohl für den mobilen als auch den stationären Dauereinsatz geeignet ist unser Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen feiner, gesundheitsgefährdender Stäube. Zertifiziert für Staubklasse M und wirtschaftlich im Betrieb (IE2) überzeugt der Sauger auch mit seinem starken Drehstrommotor und dem leistungsfähigen 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Dank des integrierten Sanftanlaufs ist sogar der Betrieb an jeder herkömmlichen, 16-Ampere-Industriesteckdose problemlos möglich. Für maximale Mobilität sorgen dabei auch die vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Unterbringung von Zubehören. Der große, 16-faltige Sternfilter ist platzsparend untergebracht und wird mittels horizontaler Filterabrüttlung zuverlässig gereinigt. Ein Getriebe gewährleistet dabei stets ein optimales Reinigungsergebnis – unabhängig vom Kraftaufwand und damit sehr komfortabel für den Anwender. Ebenso erleichtert der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters dem Anwender dessen Entleerung. Auch die optionale Fernbedienung zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts aus bis zu 30 Meter Entfernung zeigt die Bedienerfreundlichkeit des IVS 100/55 M.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVS 100/55 M: Staubklasse M
Staubklasse M
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Industriesauger IVS 100/55 M: Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Mit 5,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Industriesauger IVS 100/55 M: Manuelle IVS-Filterabreinigung
Manuelle IVS-Filterabreinigung
Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
  • Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 240 / 24
Behälterinhalt (l) 100
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 5.5
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 70 DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 77
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 2.2
Gewicht ohne Zubehör (kg) 148
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 148
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
