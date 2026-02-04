Der Ölsauger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ist ein kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell und 120-Liter-Edelstahlbehälter. Das Gerät saugt sowohl große Flüssigkeitsmengen als auch weitestgehend staubfreie Feststoffe (z.B. Späne). Dank optionalem Spänekorb können diese Feststoffe problemlos von den aufgesaugten Flüssigkeiten getrennt werden. Aufgrund der Edelstahlausführung ist der IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können problemlos aufgesaugt werden. Der 360° drehbare Schlauchanschluss am Saugkopf sorgt dafür, dass der Saugschlauch nicht verknotet und steigert somit die Flexibilität. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau. Die robuste Bauart inklusive ölfesten Rollen und Netzkabel garantiert eine hohe Lebensdauer selbst im harten industriellen Einsatz. Ferner ermöglicht sie eine Stapleraufnahme.