Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Der Ölsauger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp mit 120-l-Behälter und autonomer Fasspumpe ist ideal zum Aufsaugen, Trennen und Rückführen von Kühl- bzw. Bohrölen mit Feststoffen wie Metallspänen.
Der Ölsauger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ist ein kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell und 120-Liter-Edelstahlbehälter. Das Gerät saugt sowohl große Flüssigkeitsmengen als auch weitestgehend staubfreie Feststoffe (z.B. Späne). Dank optionalem Spänekorb können diese Feststoffe problemlos von den aufgesaugten Flüssigkeiten getrennt werden. Aufgrund der Edelstahlausführung ist der IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können problemlos aufgesaugt werden. Der 360° drehbare Schlauchanschluss am Saugkopf sorgt dafür, dass der Saugschlauch nicht verknotet und steigert somit die Flexibilität. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau. Die robuste Bauart inklusive ölfesten Rollen und Netzkabel garantiert eine hohe Lebensdauer selbst im harten industriellen Einsatz. Ferner ermöglicht sie eine Stapleraufnahme.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Kippfahrgestell
- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter
- Sehr einfach zu reinigen.
- Für korrosives Sauggut geeignet.
- Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
Fasspumpenfunktion
- Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau.
- Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Behälterinhalt (l)
|120
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2.4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0.45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|72
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|72
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|72
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|745 x 710 x 1420
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Fasspumpenfunktion
Videos